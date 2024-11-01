Перечислены вклады, с которых не надо будет платить налог в 2025 году

Он напомнил, что налог за 2024 год будет необходимо оплатить до 1 декабря 2025 года. При этом, пояснил эксперт, НДФЛ облагается сумма процентных доходов, превышающая необлагаемый лимит.
Такой лимит рассчитывается как произведение 1 млн руб и максимального значения ключевой ставки, действовавшей на начало каждого месяца в течение года.
В 2024 году максимальным значением ставки с высокой вероятностью будет 21%, установленный ЦБ 25 октября 2024 года. Поэтому, сказал Иваненко, ожидаемая необлагаемая сумма процентного дохода в 2024 году составит 210 тыс руб.
Налог с полученных в 2024 году процентных доходов, в части их облагаемой суммы, составит 13% либо 15%, если общий годовой доход физического лица превышает 5 млн рублей, заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».