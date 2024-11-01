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Перечислены вклады, с которых не надо будет платить налог в 2025 году

Высокие процентные доходы могут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Его рассчитывают налоговые органы и направляют уведомление для оплаты налога. О том, за какие вклады придется платить налог, рассказал партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Виталий Иваненко.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Он напомнил, что налог за 2024 год будет необходимо оплатить до 1 декабря 2025 года. При этом, пояснил эксперт, НДФЛ облагается сумма процентных доходов, превышающая необлагаемый лимит.

Такой лимит рассчитывается как произведение 1 млн руб и максимального значения ключевой ставки, действовавшей на начало каждого месяца в течение года.

В 2024 году максимальным значением ставки с высокой вероятностью будет 21%, установленный ЦБ 25 октября 2024 года. Поэтому, сказал Иваненко, ожидаемая необлагаемая сумма процентного дохода в 2024 году составит 210 тыс руб.

Налог с полученных в 2024 году процентных доходов, в части их облагаемой суммы, составит 13% либо 15%, если общий годовой доход физического лица превышает 5 млн рублей, заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».