Нефть. Возвращение геополитики

∙ Изменения цен в разных точках страны были неоднозначными. В Algonquin Citygate, который обслуживает район Бостона, цена упала с $1,9 до $1,8. В Transco Zone 6 NY (Нью-Йорк) — с $1,83 до $1,73. Причина — улучшение погодных условий. В Калифорнии, напротив, потребление газа за неделю выросло на 8%. В Северной Калифорнии цена с $3,01 до $4,64 за MMBtu. В Южной Калифорнии цена снизилась с $2,46 до $2,38.