Нефть. Возвращение геополитики

Нефть марки Brent вчера смогла закрыть тот нисходящий гэп, который образовался в начале недели — позитивный сигнал для продолжения роста. Сегодня котировки продолжают восстановление к своим среднемесячным уровням — 20-дневная скользящая средняя ($74,6 за баррель).
Последние несколько дней новостной фон для актива складывался позитивно — Минэнерго США объявило о закупках нефти в стратегический резерв, статистика Китая продемонстрировала долгожданные признаки восстановления экономики, запасы нефти в США опять показали недельное снижение. А под конец недели рынок опять вспомнил о геополитике.
Сегодня рынок будет ждать статистику США по деловой активности за прошлый месяц.
Новостной фон
∙ Иран готовится нанести удар по Израилю с территории Ирака — сообщает агентство Axios со ссылкой на источники в израильской разведке.
∙ Израиль рассматривает предложение США по прекращению конфликта в Ливане.
∙ Продажи жилья в Китае выросли впервые в этом году.
∙ Добыча нефти в США в августе подскочила до нового месячного рекорда в 13,4 млн баррелей в сутки.
∙ Саудовская Аравия может снизить цены на нефть для Азии в декабре.
∙ Трубопровод «Дружба» останется ключевым маршрутом импорта нефти в Венгрию — об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто после переговоров с Сергеем Лавровым в Минске в кулуарах конференции.
∙ Прибыль TotalEnergies за III квартал достигла трехлетнего минимума из-за снижения маржи нефтепереработки. Причина — запуски новых НПЗ в Азии и Африке. Несмотря на негативную динамику, компания продлила программу байбэка акций на следующий квартал. Прибыль Shell, напротив, превзошла прогнозы аналитиков. Причина — рост демонстрирует сегмент бизнеса, связанный с продажей СПГ.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ, как и ожидалось, продолжили спуск после того, как не смогли пройти долгосрочное нисходящее сопротивление. Котировки могут стремиться закрыть технический гэп, образовавшийся при экспирации предыдущего контракта.
Вчера EIA опубликовало еженедельный обзор рынка природного газа.
∙ За неделю, заканчивающуюся 30 октября, спотовая цена Henry Hub выросла с $1,91 до $1,94 за MMBtu.
∙ Изменения цен в разных точках страны были неоднозначными. В Algonquin Citygate, который обслуживает район Бостона, цена упала с $1,9 до $1,8. В Transco Zone 6 NY (Нью-Йорк) — с $1,83 до $1,73. Причина — улучшение погодных условий. В Калифорнии, напротив, потребление газа за неделю выросло на 8%. В Северной Калифорнии цена с $3,01 до $4,64 за MMBtu. В Южной Калифорнии цена снизилась с $2,46 до $2,38.
∙ На международном рынке цены росли. Стоимость СПГ для потребителей из Азии выросла до $13,70/MMBtu. Европейские фьючерсы Dutch TTF — до $13,45/MMBtu. Тем не менее в это же время прошлого года цены составляли $17,82 и $15,36 соответственно.
∙ Средний общий объем поставок природного газа вырос на 2% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США выросло на 5,9%.
∙ Поставки газа на экспортные терминалы СПГ в США снизились на 1,48% за отчетную неделю.
∙ Рабочие запасы природного газа в стране на 5% выше среднего значения последних пяти лет и на 3% выше, чем в прошлом году в это же время.
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