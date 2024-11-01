Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Граждане смогут переводить платежи в пользу государства через СБП без комиссии

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские банки больше не смогут брать комиссии с граждан за переводы в пользу государства (C2G-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП), следует из материалов ЦБ.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее.

Сами банки не платят никаких комиссий регулятору за проведение C2G-платежей.

Сейчас через СБП можно проводить платежи в бюджет по начислениям — например, оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения. В дальнейшем планируется расширить этот сервис, добавив опцию оплаты через порталы госуслуг, а также в местах оказания таких услуг.

Кроме того, с 1 ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тыс. рублей в месяц, распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП теперь можно бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки.