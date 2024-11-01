Граждане смогут переводить платежи в пользу государства через СБП без комиссии

Кроме того, с 1 ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тыс. рублей в месяц, распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП теперь можно бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки.