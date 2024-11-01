Эксперт рассказал, как бесплатно подвести газ к земельному участку

В России действует программа социальной газификации, благодаря которой можно бесплатно подвести газ до границ земельного участка.
Эта мера поддержки предполагает бесплатное проведение газа до границ именно вашего земельного участка от общего газопровода и позволяет сэкономить несколько десятков тысяч рублей.
Бесплатно провести газ до земельного участка можно, если
- У вас российское гражданство;
- Дом и земельный участок зарегистрированы в ЕГРН.
- Участок находится в населённом пункте, который входит в программу догазификации. Проверить это можно на сайте Единого оператора газификации в России.
- Дом и участок не используются в предпринимательских целях.
Чтобы бесплатно провести газ к своему участку, необходимо:
1. Рассчитать стоимость газификации
Бесплатно газ проводится только до границ земельного участка. Рассчитать стоимость подведения газа непосредственно до дома и установки необходимого оборудования и счётчиков можно на сайте Единого оператора газификации.
2. Подать заявку через Госуслуги, на сайте Единого оператора газификации, лично в газораспределительной организации или в МФЦ.
3. Заключить договор о технологическом присоединении
4. Дождаться проведения строительно-монтажных работ.
В назначенное время к вам приедут специалисты и выполнят необходимые работы. Чтобы начать пользоваться газом, нужно заключить договор о техническом обслуживании и договор на поставку газа. Затем специалисты завершат подключение, установят и опломбируют счётчики, и пустят газ в дом.