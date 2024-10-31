В России призвали готовиться к волне дефолтов

На готовность инвесторов к корпоративным дефолтам указывает и индекс российских корпоративных облигаций RUCBCPNS, который находится на минимальных с марта 2022 года уровнях. Тогда на фоне начала боевых действий на Украине и санкционного шока параметр опустился до антирекорда в 86,25 пункта, однако по состоянию на 31 октября он лишь немногим выше — 86,32 пункта — и быстро падает. Также обновляет антирекорд за 15 лет и индекс российских гособлигаций RGBI — 96,46 пункта.