В Казани с 2025 года введут туристический налог

КАЗАНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах начнут взимать в Казани с 1 января 2025 года. От уплаты налога будут освобождены лица, не достигшие 18 лет, и ряд льготников, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.