«С 1 января 2025 года в Казани начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Согласно федеральному законодательству установлен минимальный размер налога — 100 рублей за сутки проживания. Проект решения Казанской городской думы “О туристическом налоге” будет вынесен для обсуждения на сессию Казанской городской думы», — говорится в сообщении.
В Казани с 2025 года введут туристический налог
КАЗАНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах начнут взимать в Казани с 1 января 2025 года. От уплаты налога будут освобождены лица, не достигшие 18 лет, и ряд льготников, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.