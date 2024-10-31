«Темные силы» экономики: какое влияние Хэллоуин оказал на мир финансов

«Высокий уровень веры в колдовство связан с низким уровнем доверия между людьми, — объяснила София Главина. — Это отсутствие доверия может препятствовать сотрудничеству и взаимодействию, что является важным для экономических сделок и роста. Люди могут начать подозревать своих соседей и даже членов семьи, опасаясь обвинений в колдовстве. Это может привести к разрушению общественных связей, которые необходимы для экономической поддержки».