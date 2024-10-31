«Темные силы» экономики: какое влияние Хэллоуин оказал на мир финансов

«Индекс страха»
Другое название «индекса страха» VIX — индикатор волатильности, рассказывает Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций».
«Это показатель сентимента на американском рынке акций. Его рассчитывает Чикагская опционная биржа с середины 90-х гг. VIX отражает ожидания трейдеров по индексу S&P 500 на 30 дней. Для расчета индикатора используются индексы опционных контрактов», — пояснила она.
По словам эксперта, «индекс страха» растет, когда американский рынок падает.
«Зомби-банк»
Оксана Холоденко отметила, что такое название дали финансовым учреждениям с отрицательной экономической ответственностью.
«Такие банки крайне закредитованные и неплатежеспособные. Им удается держаться на плаву благодаря господдержке. Термин появился в 1987 г., на который пришелся кризис ссудо-сберегательных ассоциаций. Тогда банки пострадали от убытков по коммерческой ипотеке», — сказала аналитик.
По ее словам, наличие «зомби-банков» приводит к заморозке капитала инвесторов, нарушении рыночных механизмов и неэффективному распределению ресурсов.
«Черный день»
«“Черные дни” на финансовых рынках знаменуются резким падением финансовых активов. Речь идет о двузначных изменениях. Такие дни бывают крайне редко. Всего таких можно насчитать около 20», — сказала Оксана Холоденко.
Она напомнила, что «черные понедельник и вторник» пришлись на биржевой крах 1929 г. Еще один «черный понедельник и вторник» — дефолт в России 17 августа 1998 г. и 16 декабря 2014 г., когда обвалился рубль.
Также на рынках были зафиксированы другие «черные» торговые дни недели. Они наблюдаются в условиях финансовых кризисов или могут спровоцировать явления подобного рода, как «черная пятница» 1869 г., когда золото упало на 30%.
«Модель с вампиром»
«Экономические модели с вампирами — это метафорическое обозначение, которое иллюстрирует ситуацию, когда определенные экономические агенты могут “пить” ресурсы других агентов, подобно вампирам, которые питаются кровью», — рассказала София Главина, к. э. н., доцент Экономического факультета РУДН.
По ее словам, эти модели часто используются для анализа неравенства, паразитизма и негативного влияния одних участников экономики на других. Например, вампирские модели могут описывать ситуации, когда одни компании или группы людей получают выгоду за счет эксплуатации других, что приводит к ухудшению общего экономического состояния.
«Вампиры в данном контексте символизируют те элементы системы, которые действуют деструктивно, вытягивая ресурсы и создавая неустойчивость», — пояснила она.
«Могильный камень»
Как отметила София Главина, термин «могильный камень» в финансах и экономике часто используется для обозначения ситуации или фактора, который представляет собой серьезное препятствие для дальнейшего развития или успеха.
Например, подчеркнула экономист, в контексте стартапов «могильный камень» может обозначать отсутствие финансирования, которое мешает компании развиваться. «Могильным камнем» в широком смысле может выступать высокая инфляция или нестабильность, которые затрудняют ведение бизнеса и инвестиции.
«Таким образом, “могильный камень” символизирует те барьеры, которые необходимо преодолеть для достижения экономического прогресса», — заключила она.
Колдовство
Как таковая «магия» и магические термины не оказывают сильного влияния на рынки. Однако вера в колдовство может негативно сказываться на экономику.
«Высокий уровень веры в колдовство связан с низким уровнем доверия между людьми, — объяснила София Главина. — Это отсутствие доверия может препятствовать сотрудничеству и взаимодействию, что является важным для экономических сделок и роста. Люди могут начать подозревать своих соседей и даже членов семьи, опасаясь обвинений в колдовстве. Это может привести к разрушению общественных связей, которые необходимы для экономической поддержки».
По ее словам, в обществах с сильными верованиями в колдовство люди могут реже участвовать в благотворительных актах или поддерживать друг друга, опасаясь, что помощь может привести к обвинениям в колдовстве, если что-то пойдет не так.
«Экономические различия могут приводить к обвинениям в колдовстве, особенно когда одни люди добиваются успеха, а другие — нет. Это может создать конфликты внутри сообществ, что дополнительно тормозит экономическое развитие», — добавила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».