Нефть. PMI Китая и ожидание новых стимулов

Новостной фон улучшается. Страхи, связанные с планами ОПЕК+ по возвращению части поставок в декабре, а также опасения по поводу китайской экономики, могут несколько утихнуть. Котировки вполне могут продолжить движение к 20-дневной скользящей средней ($74,5 за баррель).