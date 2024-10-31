Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефть. PMI Китая и ожидание новых стимулов

Нефть марки Brent сегодня торгуется в районе $72 за баррель, рассказала Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: ТАСС

Новостной фон улучшается. Страхи, связанные с планами ОПЕК+ по возвращению части поставок в декабре, а также опасения по поводу китайской экономики, могут несколько утихнуть. Котировки вполне могут продолжить движение к 20-дневной скользящей средней ($74,5 за баррель).

Однако помехой может выступить волатильность, связанная с экспирацией декабрьского фьючерса BRNZ2024 на ICE, — она запланирована на сегодня.

Дальнейшая динамика нефти станет вырисовываться уже после экспирации. Водоразделом также служат и два других события — выборы в США 5 ноября и заседание всекитайского собрания народных представителей 4—8 ноября.

В последние дни текущей недели внимание рынка будет приковано к статистике по рынку труда и деловой активности в США.

Новостной фон

∙ Ливан и Израиль могут заключить соглашение о прекращении огня в течение нескольких дней.

∙ Согласно официальным данным EIA, запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 0,5 млн баррелей. Запасы бензина достигли двухлетнего минимума.

∙ ОПЕК+ может отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти.

∙ Производственная активность в Китае выросла впервые за последние полгода. Вероятно, принятые меры по стимулированию экономики все-таки начинают работать. Индекс деловой активности (PMI) Национального бюро статистики в сентябре вырос с 49,8 до 50,1. Отметка в 50 пунктов отделяет рост от спада.

∙ Китай может одобрить выпуск долговых обязательств на сумму более 10 трлн юаней ($1,4 трлн) в течение следующих нескольких лет для оживления экономики. Источники Reuters сообщают, что решение может быть принято в последний день парламентского заседания 4—8 ноября.

Фьючерсы на природный газ в очередной раз откатываются вниз от нисходящего сопротивления, что повышает вероятность ухода инструмента в более глубокую коррекцию.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».