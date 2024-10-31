Нефть. PMI Китая и ожидание новых стимулов

Новостной фон улучшается. Страхи, связанные с планами ОПЕК+ по возвращению части поставок в декабре, а также опасения по поводу китайской экономики, могут несколько утихнуть. Котировки вполне могут продолжить движение к 20-дневной скользящей средней ($74,5 за баррель).
Однако помехой может выступить волатильность, связанная с экспирацией декабрьского фьючерса BRNZ2024 на ICE, — она запланирована на сегодня.
Дальнейшая динамика нефти станет вырисовываться уже после экспирации. Водоразделом также служат и два других события — выборы в США 5 ноября и заседание всекитайского собрания народных представителей
В последние дни текущей недели внимание рынка будет приковано к статистике по рынку труда и деловой активности в США.
Новостной фон
∙ Ливан и Израиль могут заключить соглашение о прекращении огня в течение нескольких дней.
∙ Согласно официальным данным EIA, запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 0,5 млн баррелей. Запасы бензина достигли двухлетнего минимума.
∙ ОПЕК+ может отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти.
∙ Производственная активность в Китае выросла впервые за последние полгода. Вероятно, принятые меры по стимулированию экономики все-таки начинают работать. Индекс деловой активности (PMI) Национального бюро статистики в сентябре вырос с 49,8 до 50,1. Отметка в 50 пунктов отделяет рост от спада.
∙ Китай может одобрить выпуск долговых обязательств на сумму более 10 трлн юаней ($1,4 трлн) в течение следующих нескольких лет для оживления экономики. Источники Reuters сообщают, что решение может быть принято в последний день парламентского заседания
Фьючерсы на природный газ в очередной раз откатываются вниз от нисходящего сопротивления, что повышает вероятность ухода инструмента в более глубокую коррекцию.
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