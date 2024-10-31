Кремль объяснил символизмом требование ₽2 ундециллионов с Google

«Насколько понимаю, эта сумма исполнена символизма», — сказал Песков. По его словам, главное, что эти требования «демонстрируют суть претензий». Пресс-секретарь президента добавил, что Google не должен «ограничивать деятельность наших вещателей». «Это должно стать поводом для руководства Google обратить внимание и исправить ситуацию», — добавил Песков.