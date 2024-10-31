Кремль объяснил символизмом требование ₽2 ундециллионов с Google

«Насколько понимаю, эта сумма исполнена символизма», — сказал Песков. По его словам, главное, что эти требования «демонстрируют суть претензий». Пресс-секретарь президента добавил, что Google не должен «ограничивать деятельность наших вещателей». «Это должно стать поводом для руководства Google обратить внимание и исправить ситуацию», — добавил Песков.
О том, что общая сумма требования 17 телеканалов из России к Google достигла 2 ундециллионов рублей, рассказывал ранее источник РБК, знакомый с ходом спора. Судья, который рассматривает это дело, во время заседания обмолвился, что он занимается рассмотрением спора «в котором много-много нулей».
Такая сумма набежала из-за штрафа и пени, после того, как компания не выполнила требование восстановить аккаунты российских медиа на YouTube.
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