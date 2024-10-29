Требования российских телеканалов к Google достигли ₽2 ундециллионов

В ходе очередного заседания суда, которое состоялось в понедельник, 28 октября судья упомянул, что рассматривает «дело, в котором много-много нулей».
Указанный штраф российский суд назначил Google из-за того, что компания не выполнила требование восстановить аккаунты российских медиа на YouTube (видеохостинг принадлежит Google). Пострадавшими в качестве третьих лиц в деле проходят телеканалы «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и др.), «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», а также ИП Симоньян М. С., представляющий YouTube-канал телеведущей Маргариты Симоньян.
По вышеуказанным искам суд ранее обязал Google восстановить их аккаунты на YouTube, а в случае неисполнения требований — взыскать неустойку. Если решение суда не будет выполнено в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу, за каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тыс. руб. Сумма удваивается каждую неделю, пока решение не будет выполнено, без ограничения общей суммы штрафа.
Другой участник процесса рассказал, что в сентябре общий размер штрафа составлял почти 13 дециллионов (единица с 33 нулями).
Как российские телеканалы судятся с Google.
Суды российских медийных компаний с Google начались в 2020 году после того, как YouTube заблокировал аккаунты телеканала «Царьград» и РИА ФАН «в связи с нарушениями законодательства о санкциях и правил торговли» (владельцы этих ресурсов находятся под санкциями США с конца 2014-го). В августе 2020 года «Царьград» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить решение о блокировке. Ответчиками выступали американская Google LLC, ирландская Google Ireland, а также представитель российского ООО «Гугл». Весной 2021 года столичный суд обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам под угрозой начисления прогрессивного штрафа при неисполнении этого решения.
После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года YouTube заблокировал аккаунты Sputnik, НТВ и «Россия 24», чуть позже — RT, все российские госканалы, каналы «Гостелерадиофонда», «Спас», каналы информационного агентства «Аврора», «Дума ТВ», региональные филиалы ВГТРК и др.
В феврале 2022 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Google LLC нарушившей статью закона «О защите конкуренции» из-за злоупотребления доминирующим положением, поскольку YouTube произвольно блокировал аккаунты и каналы российских вещателей. ФАС потребовала с компании штраф в размере 2 млрд руб., а позже увеличила сумму до 4 млрд руб. в связи с неуплатой. Через месяц ООО «Гугл» частично удовлетворило требования «Царьграда» и, по словам представителя этого канала, им выплатили 1 млрд руб.
Что происходит с Google в России.
В июне 2022 года российское юрлицо Google — ООО «Гугл» — подало заявление о банкротстве. Представитель компании объяснял это тем, что к тому моменту долги превышали 19 млрд руб., а активов было всего на 3,5 млрд руб. В ноябре 2023 года суд признал «Гугл» банкротом.
Среди прочих в реестр кредиторов были включены требования от телеканала «Царьград», которому в августе 2024-го Верховный суд подтвердил задолженность в размере 32,7 млрд руб. «Царьград» был первым телеканалом, который подал в суд на Google, поэтому его требование было включено в общий реестр кредиторов, а неустойка перестала начисляться, — пояснил РБК источник, знакомый с ходом дела. — Все остальные телеканалы управляющий квалифицировал как текущих кредиторов, требования которых погашаются раньше реестра, а неустойки продолжают начисляться".
Выручка ООО «Гугл» в 2022 году составила 24,17 млрд руб., чистый убыток — 10,2 млрд руб. Сейчас конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский пытается привлечь к ответственности зарубежное юрлицо компании — Google Ireland Limited, требуя через суд признать недействительными платежи в его пользу от российского юрлица. Среди требований в том числе есть начисление процентов до момента фактического возврата средств. Кроме того, управляющий просит привлечь к ответственности бывших топ-менеджеров ООО «Гугл»: гендиректора Дэвида Снэддона, управляющего директора Юлию Соловьеву и финансового директора Юлию Рамазанову. Он считает, что они должны отвечать за обязательства компании вместе с Google International LLC, Google LLC и Карло Бьондо, который руководил компанией с апреля 2016 по февраль 2020 года.
Российские медиа, в свою очередь, обратились в суды Турции, Венгрии, Испании, ЮАР и других стран с просьбой признать и исполнить судебные решения, вынесенные против Google в России. В июне Высокий суд Южно-Африканской Республики удовлетворил ходатайство о наложении ареста на активы Google в этой стране. Это произошло после того, как корпорация не исполнила судебный приказ московского суда о восстановлении аккаунта российского телеканала «Спас» на YouTube.
Сама Google в августе подала иски в суды США и Великобритании против владельцев российских телеканалов RT, «Царьград» и «Спас». Компания пытается получить решение, которое запретит телеканалам инициировать судебные разбирательства за пределами России. Первое заседание по этому делу прошло в конце сентября в окружном суде Калифорнии. Аналогичные иски Google также направила в Высокий суд Англии и Уэльса.
Материнская компания Google — Alphabet — в своем отчете за второй квартал 2024 года сообщила, что «у Google есть текущие юридические вопросы, касающиеся России». «Например, часть споров связана с закрытием счетов, в том числе лиц, подвергшихся санкциям. Также на компанию были наложены прогрессирующие штрафы в связи со спорами о блокировке аккаунтов, включая аккаунты подсанкционных лиц. Мы не считаем, что эти юридические дела окажут существенное негативное влияние на деятельность Google», — указывалось в отчете.