Требования российских телеканалов к Google достигли ₽2 ундециллионов

Выручка ООО «Гугл» в 2022 году составила 24,17 млрд руб., чистый убыток — 10,2 млрд руб. Сейчас конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский пытается привлечь к ответственности зарубежное юрлицо компании — Google Ireland Limited, требуя через суд признать недействительными платежи в его пользу от российского юрлица. Среди требований в том числе есть начисление процентов до момента фактического возврата средств. Кроме того, управляющий просит привлечь к ответственности бывших топ-менеджеров ООО «Гугл»: гендиректора Дэвида Снэддона, управляющего директора Юлию Соловьеву и финансового директора Юлию Рамазанову. Он считает, что они должны отвечать за обязательства компании вместе с Google International LLC, Google LLC и Карло Бьондо, который руководил компанией с апреля 2016 по февраль 2020 года.