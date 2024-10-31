Эксперт: тренд на строительство многоквартирных домов в РФ будет спадать

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 октября. /ТАСС/. Тренд на строительство многоквартирных домов в России будет постепенно спадать из-за роста интенсивности промышленного строительства. Таким мнением поделился с ТАСС коммерческий директор компании «КС-Девелопмент» Дмитрий Костин.
«Я думаю, что тренд на жилищное строительство именно многоквартирных домов будет спадать, развитие промышленного строительства будет нарастать. Мне кажется, что реиндустриализация, негласная, уже запущена», — сказал собеседник агентства.
Как отметил Костин, сейчас процессы реиндустриализации в большей степени наблюдаются в военно-промышленном комплексе. «Считаю, необходимо делать акцент и на развитие промышленности гражданской, для того чтобы замещать то оборудование, которого у нас нет», — добавил он.
1 июля 2024 года в России завершилась масштабная льготная ипотека на новостройки по ставке 8%. По данным ДОМ.РФ, в рамках программы было выдано более 1,5 млн кредитов на сумму свыше 6 трлн рублей.
ЦБ РФ неоднократно выступал за сворачивание этой программы и указывал на рост стоимости жилья из-за «льготы».