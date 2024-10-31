Эксперт: тренд на строительство многоквартирных домов в РФ будет спадать

Как отметил Костин, сейчас процессы реиндустриализации в большей степени наблюдаются в военно-промышленном комплексе. «Считаю, необходимо делать акцент и на развитие промышленности гражданской, для того чтобы замещать то оборудование, которого у нас нет», — добавил он.