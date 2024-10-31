Через СБП совершили операции на 19,8 трлн рублей в третьем квартале

Так, количество организаций, принимающих оплату через СБП, увеличилось на 13%. Согласно отчету, через СБП было совершено 3,6 миллиарда операций на общую сумму 19,8 триллиона рублей, что вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
К началу октября общее число точек, где доступна оплата через СБП, перевалило за 2 миллиона. Из них 1,7 миллиона представляют малый и средний бизнес, что составляет более четверти всех малых предприятий в России.
Система продолжает набирать популярность и среди населения. В 2024 году услугами перевода через СБП воспользовались 70% россиян, а оплату товаров и услуг использовали 40% граждан. В среднем ежедневно через СБП совершается около 11 миллионов покупок, что составляет почти 28% от всех ежедневных операций через эту платформу.
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