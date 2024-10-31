Через СБП совершили операции на 19,8 трлн рублей в третьем квартале

Система продолжает набирать популярность и среди населения. В 2024 году услугами перевода через СБП воспользовались 70% россиян, а оплату товаров и услуг использовали 40% граждан. В среднем ежедневно через СБП совершается около 11 миллионов покупок, что составляет почти 28% от всех ежедневных операций через эту платформу.