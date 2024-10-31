Бумаги Fix Price выросли против рынка после выхода отчетности

Расписки ретейлера Fix Price (FIXP) на торгах Мосбиржи подорожали на 4,59% — до ₽175,5 за бумагу по состоянию на 10:30 мск. Рост бумаг наблюдался на фоне общей негативной динамики на российском фондовом рынке — индекс Мосбиржи снижался на 1,4% и торговался на уровне 2578 пунктов.
По состоянию на 11:17 мск рост котировок ГДР Fix Price замедлился до 1,43%, а цена бумаг опустилась ₽170,2 за депозитарную расписку.
Спрос на бумаги ретейлера вырос на фоне публикации операционных и финансовых показателей компании за третий квартал 2023 года. Выручка Fix Price за квартал увеличилась на 5,7% год к году — до ₽78,8 млрд. Чистая прибыль за отчетный период составила ₽6 млрд при рентабельности по чистой прибыли на уровне 7,6%.
Аналитики банка «Синара» отметили, что результаты оказались слабее, чем ожидалось, по показателям продаж и EBITDA, что отражает относительно слабый потребительский спрос, рост расходов на персонал и продолжающееся расширение бизнеса. В целом в банке назвали результаты не лучшими и подтвердили рейтинг «держать» по бумагам компании.
В третьем квартале 2024 года общая торговая площадь сети Fix Price увеличилась на 11,8%. За отчетный период компания увеличила сеть на 169 магазинов, включая 10 франчайзинговых магазинов). На 30 сентября 2024 года общее количество магазинов выросло до 6891. Компания планирует в этом году открыть в общей сложности 750 магазинов. В третьем квартале более 700 тыс. человек присоединились к бонусной системе Fix Price. К концу сентября общее количество участников программы достигло почти 28 млн человек в России.
Управляющий директор Fix Price Дмитрий Кирсанов сообщил, что 11 октября 2024 года был завершен перевод программы глобальных депозитарных расписок к депозитарию-преемнику — RCS Trust and Corporate Services Ltd, что позволило сохранить депозитарную программу и первичный листинг на Международной бирже Астаны. Бумаги торгуются под тикером FIXP.Y.
В качестве дальнейших стратегических шагов, компания рассматривает различные варианты, включая возможность получения листинга для основного операционного актива группы с последующей возможностью перехода на этот уровень владения для миноритарных акционеров, сообщил Дмитрий Кирсанов.
Основной операционной «дочкой» Fix Price является российская ООО «Бэст прайс», отмечает «Интерфакс». Представитель Fix Price пояснил изданию, что речь идет о получении листинга на Мосбирже.
В октябре 2023 года компания получила листинг на Астанинской международной бирже (AIX). В ноябре 2023 года акционеры Fix Price на внеочередном общем собрании приняли решение о редомициляции с Кипра в Казахстан. Ретейлер ранее заявлял, что намерен сохранить листинг на Московской бирже после редомициляции.
Fix Price — сеть магазинов низких фиксированных цен. По состоянию на 30 сентября 2024 года Fix Price управляла сетью из почти 7 тыс магазинов в России и странах ближнего зарубежья, а также 13 распределительными центрами. Компания работает в 81 регионе России, а также в других странах. Летом ретейлер открыл первые два магазина Fix Price в ОАЭ, таким образом, расширив географию присутствия сети до 10 стран.