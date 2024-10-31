Бумаги Fix Price выросли против рынка после выхода отчетности

В третьем квартале 2024 года общая торговая площадь сети Fix Price увеличилась на 11,8%. За отчетный период компания увеличила сеть на 169 магазинов, включая 10 франчайзинговых магазинов). На 30 сентября 2024 года общее количество магазинов выросло до 6891. Компания планирует в этом году открыть в общей сложности 750 магазинов. В третьем квартале более 700 тыс. человек присоединились к бонусной системе Fix Price. К концу сентября общее количество участников программы достигло почти 28 млн человек в России.