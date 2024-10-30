Юрист: когда можно оспорить кадастровую стоимость жилья

Оспаривание кадастровой стоимости актуально, если это поможет снизить финансовую нагрузку и избежать необоснованных расходов, считает юрист.
Он приводит в пример несколько случаев, когда можно оспорить кадастровую стоимость:
Кадастровая стоимость превышает рыночную
Это самая частая причина для оспаривания. Если стоимость, указанная в государственном реестре, превышает цену, по которой недвижимость можно реально продать, это ведет к завышению налогов и платежей.
Юрист советует заказать независимую рыночную оценку имущества, подготовить заключение оценщика и подать заявление в комиссию при Росреестре или в суд.
Ошибки при проведении оценки
В кадастровой оценке могут быть технические ошибки: неверные данные о площади, местоположении, характеристиках объекта. Стоит проверить сведения об объекте в выписке из ЕГРН. И при обнаружении ошибки направить запрос на исправление в Росреестр или подать иск в суд.
Изменение характеристик объекта
Если после оценки были внесены изменения в объект, например, перепланировка или частичное разрушение, это может влиять на его стоимость.
В этом случае надо оформить обновленные документы на объект и провести его переоценку. При необходимости обжалуйте устаревшую стоимость.
Снижение рыночных цен на недвижимость
В период экономических спадов или снижения цен на рынке недвижимости актуальная рыночная стоимость объекта может снизиться, что сделает прежнюю кадастровую стоимость необоснованной.
По этой причине стоит обратиться к оценщику для подтверждения новой стоимости. И затем подать заявление о пересмотре кадастровой стоимости.
Особые условия использования или ограничения
Объекты, находящиеся в зонах с особыми условиями использования, к примеру, исторические памятники, могут быть неправильно оценены.
Важно уточнить правовой статус объекта и его ограничения. И после — представить доказательства в суде для снижения стоимости.
Для успешного оспаривания кадастровой стоимости важно подготовить полный пакет документов: независимую оценку, выписки из ЕГРН, документы, подтверждающие изменения в характеристиках объекта.
Следующим шагом будет выбор инстанции. Как отмечает эксперт, комиссия при Росреестре — более быстрый и менее затратный способ, однако комиссия может отказать в пересмотре. Суд требует больше времени и средств, но дает возможность всестороннего рассмотрения спора.
«Важно учитывать, что подать заявление на пересмотр кадастровой стоимости можно до дня внесения в ЕГРН сведений о новой государственной кадастровой оценки», — заключил Терехин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».