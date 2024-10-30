Юрист: когда можно оспорить кадастровую стоимость жилья

Кадастровая стоимость жилья устанавливается на основании массовой оценки и служит базой для расчета налога на имущество, арендной платы и т. д. Но иногда эта стоимость может значительно превышать рыночную цену объекта или устанавливаться с ошибками. Когда есть смысл оспорить кадастровую стоимость, объяснил старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.