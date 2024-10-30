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Юрист: когда можно оспорить кадастровую стоимость жилья

Кадастровая стоимость жилья устанавливается на основании массовой оценки и служит базой для расчета налога на имущество, арендной платы и т. д. Но иногда эта стоимость может значительно превышать рыночную цену объекта или устанавливаться с ошибками. Когда есть смысл оспорить кадастровую стоимость, объяснил старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: dom.mail.ru

Оспаривание кадастровой стоимости актуально, если это поможет снизить финансовую нагрузку и избежать необоснованных расходов, считает юрист.

Он приводит в пример несколько случаев, когда можно оспорить кадастровую стоимость:

Кадастровая стоимость превышает рыночную

Это самая частая причина для оспаривания. Если стоимость, указанная в государственном реестре, превышает цену, по которой недвижимость можно реально продать, это ведет к завышению налогов и платежей.

Юрист советует заказать независимую рыночную оценку имущества, подготовить заключение оценщика и подать заявление в комиссию при Росреестре или в суд.

Ошибки при проведении оценки

В кадастровой оценке могут быть технические ошибки: неверные данные о площади, местоположении, характеристиках объекта. Стоит проверить сведения об объекте в выписке из ЕГРН. И при обнаружении ошибки направить запрос на исправление в Росреестр или подать иск в суд.

Изменение характеристик объекта

Если после оценки были внесены изменения в объект, например, перепланировка или частичное разрушение, это может влиять на его стоимость.

В этом случае надо оформить обновленные документы на объект и провести его переоценку. При необходимости обжалуйте устаревшую стоимость.

Снижение рыночных цен на недвижимость

В период экономических спадов или снижения цен на рынке недвижимости актуальная рыночная стоимость объекта может снизиться, что сделает прежнюю кадастровую стоимость необоснованной.

По этой причине стоит обратиться к оценщику для подтверждения новой стоимости. И затем подать заявление о пересмотре кадастровой стоимости.

Особые условия использования или ограничения

Объекты, находящиеся в зонах с особыми условиями использования, к примеру, исторические памятники, могут быть неправильно оценены.

Важно уточнить правовой статус объекта и его ограничения. И после — представить доказательства в суде для снижения стоимости.

Для успешного оспаривания кадастровой стоимости важно подготовить полный пакет документов: независимую оценку, выписки из ЕГРН, документы, подтверждающие изменения в характеристиках объекта.

Следующим шагом будет выбор инстанции. Как отмечает эксперт, комиссия при Росреестре — более быстрый и менее затратный способ, однако комиссия может отказать в пересмотре. Суд требует больше времени и средств, но дает возможность всестороннего рассмотрения спора.

«Важно учитывать, что подать заявление на пересмотр кадастровой стоимости можно до дня внесения в ЕГРН сведений о новой государственной кадастровой оценки», — заключил Терехин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».