Восстановились от минимумов

Рынок накануне. Рынок восстановился во вторник после заметного снижения по итогам двух предыдущих сессий. Индекс МосБиржи вырос на 0,96% до отметки 2599,66 п., индекс РТС повысился на 0,86% до 841,45 п. В сегменте ОФЗ спад продолжается, индекс RGBI обновил минимумы, опустившись ниже отметки 97,86 п. впервые с декабря 2014 года. Жесткая риторика Банка России и обновленный прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год говорят о возможности ее повышения на заседании в декабре.
Рубль сохраняет тенденцию к ослаблению, которая объясняется дефицитом иностранной валюты на внутреннем рынке и увеличением доли рубля более чем до 40% во внешнеторговых расчетах. Из оставшихся 60% экспортеры должны зачислять в уполномоченные банки только 40% валюты по внешнеторговым контрактам, а норма продажи репатриированной выручки в октябре была снижена с 50% до 25%. Надо полагать, что сокращение притока валюты продолжит оказывать давление на валютный курс.
Новости, ожидания и торговые идеи. Яндекс (YDEX 3756,5 ₽, +0,40%) опубликовал ожидаемо сильные финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года. Компания увеличила выручку на 37,4% по сравнению с 2023 годом, до 276,8 млрд руб., сохранив высокие темпы роста в ключевых сегментах бизнеса. Скорректированная EBITDA и чистая прибыль увеличились на 71% и 98% соответственно. «Яндекс» подтвердил прогноз по росту общей выручки в 2024 году на 38−40%, и скорректированному показателю EBITDA на уровне 170−175 млрд руб. По нашим оценкам, «Яндекс» сможет добиться поставленных целей, и на данный момент мы находим акции компании недооцененными и интересными для долгосрочных портфельных инвестиций. Наша справедливая оценка акций Яндекса составляет не менее 5200 ₽
Чистая прибыль и выручка Совкомфлота (FLOT 92,25 ₽, −1,00%) сократились до 3,9 млрд руб. и 3,7 млрд руб. соответственно на фоне снижения ставок фрахта и усиления санкционного давления. Тем не менее эскалация конфликта на Ближнем Востоке может способствовать повышению ставок фрахта, что вместе с девальвацией рубля окажет поддержку результатам компании в IV квартале.
Выручка Алросы (ALRS 47,82 ₽, +0,99%) снизилась на 43%, до 166 млрд руб., чистая прибыль сократилась в три раза, до 28,3 млрд руб., что не стало сюрпризом ввиду ухудшения конъюнктуры на рынке алмазов.
Выручка Мечела (MTLR 100,88 ₽, +3,11%) увеличилась на 166% до 31,89 млрд руб., чистый убыток составил 9,9 млрд руб. (по сравнению с прибылью 31,37 млрд руб. годом ранее). Угольная отрасль остается под давлением слабых цен, ростом расходов на логистику из-за неразвитости железнодорожной инфраструктуры, дополнительно компания страдает от высокой долговой нагрузки.
Выручка Газпрома (GAZP 125,93 ₽, +0,79%) увеличилась до 4,3 трлн руб. (на 8% за год), чистый убыток составил 309 млрд руб. (против прибыли в 446 млрд руб. годом ранее). Менеджмент сообщил о снижении долговой нагрузки компании и ожидает, что коэффициент «Чистый долг/EBITDA» на конец года опустится до 2,3х по сравнению с 2,4х на середину года и 2,8х на конец 2023 года. На фоне увеличения производства и повышения цен на газ в Европе акции Газпрома могут показать положительную динамику в краткосрочной перспективе.
Сегодня результаты по РСБУ раскроют Русгидро (HYDR 0,5014 ₽, +1,33%) и Европлан (LEAS 604,3 ₽, +3,58%). Росстат обнародует традиционные недельные данные по инфляции, а также опубликует данные по уровню безработицы и розничным продажам за сентябрь. Эти индикаторы являются важными ориентирами для Банка России при принятии решения по ключевой ставке.
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