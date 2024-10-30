Восстановились от минимумов

Новости, ожидания и торговые идеи. Яндекс (YDEX 3756,5 ₽, +0,40%) опубликовал ожидаемо сильные финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года. Компания увеличила выручку на 37,4% по сравнению с 2023 годом, до 276,8 млрд руб., сохранив высокие темпы роста в ключевых сегментах бизнеса. Скорректированная EBITDA и чистая прибыль увеличились на 71% и 98% соответственно. «Яндекс» подтвердил прогноз по росту общей выручки в 2024 году на 38−40%, и скорректированному показателю EBITDA на уровне 170−175 млрд руб. По нашим оценкам, «Яндекс» сможет добиться поставленных целей, и на данный момент мы находим акции компании недооцененными и интересными для долгосрочных портфельных инвестиций. Наша справедливая оценка акций Яндекса составляет не менее 5200 ₽