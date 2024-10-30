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Турция начала поставлять в Россию сливочное масло

По данным ФГИС «Ветис» по состоянию на 29 октября ввезено 20 тонн продукции.

Источник: Monika Grabkowska/CC0

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Турция с 27 октября 2024 года начала поставлять в Россию сливочное масло, ввезено уже 20 тонн продукции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года. По данным ФГИС “Ветис” по состоянию на 29 октября, из Турции в Россию ввезено 20 тонн сливочного масла», — говорится в сообщении.

О ситуации со сливочным маслом

Ранее в пресс-службе Минсельхоза РФ сообщали, что министерство принимает меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены.

В министерстве отмечали, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом. По итогам 2024 года ожидается увеличение объемов его выпуска.

Согласно данным Росстата, в сентябре 2024 года цены на сливочное масло выросли на 17,96% с начала 2024 года.