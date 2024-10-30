Турция начала поставлять в Россию сливочное масло

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Турция с 27 октября 2024 года начала поставлять в Россию сливочное масло, ввезено уже 20 тонн продукции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года. По данным ФГИС “Ветис” по состоянию на 29 октября, из Турции в Россию ввезено 20 тонн сливочного масла», — говорится в сообщении.
О ситуации со сливочным маслом
Ранее в пресс-службе Минсельхоза РФ сообщали, что министерство принимает меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены.
В министерстве отмечали, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом. По итогам 2024 года ожидается увеличение объемов его выпуска.