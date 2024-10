Не до жиру: почему в России дорожает сливочное масло

Помимо традиционных поставок из Белоруссии, разрешен ввоз и из других стран. Например, с начала сентября в Реестр предприятий третьих стран, которые могут поставлять продукцию на таможенную территорию, внесены индийская компания Indapur dairy and Milk Products Ltd и иранская Novbar Neyshaboor Food Industries Co, сообщал Россельхознадзор. Они будут поставлять продукцию исключительно в Россию.