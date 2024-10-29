Не до жиру: почему в России дорожает сливочное масло

Сливочное масло за неделю подорожало на 1,6%, следует из данных Росстата о динамике потребительских цен в период с 15 по 21 октября. За сентябрь в рознице продукт вырос в цене на 5,1%, а с начала года до середины октября повышение составило 21,5%. Если в январе 2024 года средние розничные цены были на уровне 876,33 рубля за килограмм, то в сентябре — уже 1021,91 рубль, годом ранее они составляли 824,52 рубля за килограмм. По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, на третьей неделе октября средняя цена сливочного масла «первой цены» (то есть самое дешевое) в крупных торговых сетях-членах АКОРТ составила 866 рублей за килограмм. Таким образом, масло дорожает уже давно, но за последнее время темпы роста его цены ускорились. Собеседники Forbes говорят, что на это повлияли подорожавшее сырье, издержки производителей, а также растущий спрос.