Не до жиру: почему в России дорожает сливочное масло

Сливочное масло за неделю подорожало на 1,6%, следует из данных Росстата о динамике потребительских цен в период с 15 по 21 октября. За сентябрь в рознице продукт вырос в цене на 5,1%, а с начала года до середины октября повышение составило 21,5%. Если в январе 2024 года средние розничные цены были на уровне 876,33 рубля за килограмм, то в сентябре — уже 1021,91 рубль, годом ранее они составляли 824,52 рубля за килограмм. По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, на третьей неделе октября средняя цена сливочного масла «первой цены» (то есть самое дешевое) в крупных торговых сетях-членах АКОРТ составила 866 рублей за килограмм. Таким образом, масло дорожает уже давно, но за последнее время темпы роста его цены ускорились. Собеседники Forbes говорят, что на это повлияли подорожавшее сырье, издержки производителей, а также растущий спрос.
Оправданный рост
С начала года закупочные цены для розницы повышались несколько раз, в общей сложности более чем на 31%, и только за последний месяц она увеличилась на 9%, отмечает Караваев из АКОРТ. «Торговля всегда ориентирована на спрос и покупательскую способность и сдерживает рост цен за счет собственных инвестиций, — поясняет он. — Розничные цены на масло растут медленнее закупочных, ретейл растягивает подорожание во времени». По его данным, средняя наценка ретейлеров-членов АКОРТ на социально значимые категории сливочного масла «первой цены» находится в пределах 10−12%, что даже не покрывает издержки на реализацию, а в среднем наценка на продукт составляет 22%. При этом некоторые производители заявили ретейлерам о своем желании дополнительно поднять цену на масло до 20%.
«Себестоимость производства сливочного масла ощутимо выросла, — отмечает представитель компании-производителя молочной продукции. — За два месяца стоимость закупки сырья-молока (цельного) — увеличилась на 20−30%, а с начала года — вдвое. Плюс к этому мы тратим все больше денег на зарплату специалистов, у нас дефицит кадров, дороже стали займы у банков, растут в цене горюче-смазочные материалы и логистика».
«Аграрный холдинг “ЭкоНива” отмечает рост себестоимости производства как сырого молока, так и готовой молочной продукции, — говорит в беседе с Forbes представитель пресс-службы компании. — Масло не является исключением. В условиях дефицита кадров растет заработная плата сотрудников, также наблюдается рост затрат на упаковку, ремонт и обслуживание оборудования, логистику».
«С начала года рост отпускных цен на молоко-сырье в среднем по рынку составил 15−17%», — оценивает вице-президент ГК «Дамате» Андрей Григоращенко (эта компания производит молоко-сырье и реализует его переработчикам). Он напоминает, что большая часть контрактов, заключаемых с переработчиками, долгосрочные, и не подразумевают внезапного и резкого увеличения стоимости молока, хотя себестоимость производства молока-сырья меняется, например, из-за дорогой рабочей силы и кредитов.
Производство дорожает по всей цепочке, от сырья до переработки, отмечает генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. «В августе себестоимость сливочного масла была выше, чем годом ранее, на 16%: заработная плата сотрудников выросла на 24%, сырьевые затраты — почти на 20%, — перечисляет он. — Все вышеобозначенное не может совсем не отражаться на итоговой стоимости продукции. При этом предыдущие два года сливочное масло дорожало даже ниже уровня инфляции, всего на 3,5% за весь 2023 год, тогда как в среднем продовольственные товары выросли в цене на 8,9%».
Рост цен на сливочное масло в России вполне укладывается в общемировую тенденцию подорожания молочных жиров, добавляет Григоращенко. «Мы поставляем продукцию на экспорт, встраиваемся в глобальную ценовую конъюнктуру, что не может не отражаться на ситуации в стране», — поясняет топ-менеджер.
«Повышение цен на сливочное масло в мире связано с общим восстановлением спроса, — поясняет Белов из “Союзмолока”. — Например, в Новой Зеландии за год масло подорожало на 32%, а в Европе — более чем на 70%. Например, на середину октября на мировом молочном аукционе GDT сливочное масло оценивалось в $6495 за тонну, и за год оно подорожало на 31,5%».
Вопрос сливочного масла не остался без внимания со стороны государства и официальных ведомств. ФАС направлял запросы крупным производителям с требованием предоставлять информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен до конца 2024 года.
Налегли на жирное
Еще один возможный фактор роста цен, на который обращают внимание собеседники Forbes, — возросший спрос на сливочное масло, за которым не поспевает производство. «Объем рынка сливочного масла в 2023 году оценивался в 450 000 т, за год спрос вырос на 7%, по итогам семи месяцев 2024 года также видим прирост на 2%», — подсчитал Артем Белов из «Союзмолока». С ростом благосостояния последние два года спрос на масло рос в среднем на 6−7% в год, добавляет гендиректор STREDA consulting Алексей Груздев.
По данным из государственной системы маркировки «Честный знак», предоставленным по просьбе Forbes, с 1 января по 20 октября 2024 года розничные продажи сливочного масла выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом система фиксирует рост производства на 2%. Если с января по 20 октября 2023 года предприятия произвели только 353 800 т сливочного масла, то в том же периоде текущего года этот показатель составил 361 100 т. Производство же сливочного масла за девять месяцев 2024 года, по данным Росстата, составило 248 000 т, что на 1,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.
«Хотя молочники активно наращивают выпуск мороженого, сливок и масла, требуется просто чуть больше времени для того, что “догнать” спрос, который неожиданно увеличился значительнее, чем прогнозировалось, — отмечает в беседе с Forbes представитель компании-производителя молочной продукции. — Растущее благосостояние населения не углубило тренды ЗОЖ, зато породило желание потреблять больше жирных продуктов».
«Масло к нам ввозится в немалых объемах и из дружественных стран», — отмечает вице-президент компании «Милком» (субхолдинг по переработке молока «Комос Групп») Михаил Камышный. Импорт масла и сливок в России в этом году, по данным «Союзмолока» (есть у Forbes), превысил уровень прошлого года на 20%, если считать с начала 2024 года. Всего же импортными поставками обеспечивается до 25% спроса. С начала текущего года в Россию импортировали 110 200 т сливочного масла (плюс 9% к тому же периоду прошлого года), из которых на Белоруссию пришлось 89 000 т.
Помимо традиционных поставок из Белоруссии, разрешен ввоз и из других стран. Например, с начала сентября в Реестр предприятий третьих стран, которые могут поставлять продукцию на таможенную территорию, внесены индийская компания Indapur dairy and Milk Products Ltd и иранская Novbar Neyshaboor Food Industries Co, сообщал Россельхознадзор. Они будут поставлять продукцию исключительно в Россию.
Призрак дефицита
Из-за роста розничных цен на сливочное масло СМИ стали поднимать вопрос о дефиците. Собеседники Forbes настаивают, что, хотя темпы роста производства несколько отстают от спроса, настоящего дефицита нет.
Дефицита на рынке нет, масло выпускает большое количество предприятий в стране, уверяет Белов из «Союзмолока». И сливочное масло с полок точно не исчезает, оно есть на остатках у крупных товаропроизводителей, уверен Камышный из «Милком».
Хотя некоторые нюансы с поставками все-таки возникают. Например, «Известия» сообщали о том, что производители товаров марок «Простоквашино», «Село Зеленое», «Масло сливочное крестьянское» и ряд других предупредили ретейлеров о приостановке отгрузок сливочного масла. Связывают они свое решение с «агрессивной инфляцией сливок-сырья».
Письма ретейлу компании действительно рассылали, однако это абсолютно привычная практика, позволяющая производителям не получить штраф при несоблюдении ранее оговоренных объемов поставок продукции, рассказал Forbes представитель молочной отрасли. «Месяц от месяца объемы могут меняться, иногда предприятия делают выбор в пользу увеличения выпуска, например, сливок, и тогда масла, пусть и всего на несколько процентов, получается меньше, — поясняет собеседник Forbes. — И необходимо просто предупредить об этом сети. Но на общий объем масла в магазинах по стране это не влияет, пока кто-то выпускает меньше, кто-то производит в конкретный месяц, наоборот, больше».
«Ретейлеры ведут переговоры с партнерами с целью выработки совместных решений по стабилизации ситуации, — добавляет Караваев из АКТОР. — Есть ряд поставщиков, которые готовы предоставлять дополнительные объемы для покрытия покупательского спроса».
Стоит учитывать, что на рынке игроков можно разделить на два типа: производители и копакеры (фасовщики), к которым, например, относится компания H&N с брендом «Простоквашино», объясняет Груздев из STREDA consulting. «Конъюнктура цен в оптовом сегменте молочных жиров и конкретно сливочного масла такова, что покупать и перепродавать в собственной фасовке уже не так выгодно, как раньше, и компании отказываются от этой идеи, — говорит он. — Но те, у кого они ранее закупали масло, иногда и целым куском, который потом сами резали и упаковывали, просто будут реализовывать продукцию сетям, минуя дополнительное посредническое звено».
В B2B сегменте продается не фасованное масло, а блоки масла, это около 20% всего рынка с тенденцией роста, рассказывает представитель молочной отрасли. «Там сейчас сложилась крайне необычная ситуация: цены на блочный продукт оказались выше, чем на фасованный, — отмечает он. — Такое редко бывает, но сейчас те, у кого есть оборудование для выпуска обоих типов продукции, перешли на продажу блоков, это выгоднее. С этим в том числе связаны движения на рынке и перераспределение объемов некоторых участников на сегмент B2B из ретейла».