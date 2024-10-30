Россиянам объяснили, можно ли тратить маткапитал частями

«Если при покупке квартиры в семье было только двое детей, а к моменту погашения ипотеки появился третий ребенок, то долю нужно будет выделить и ему. Если новый ребенок родился уже после исполнения обязательства по выделу долей, то переоформлять права на объект недвижимости с выделением доли ему не требуется. Если объект недвижимости был оформлен только на одного из супругов, значит, долю нужно выделить второму супругу и детям», — пояснил Сергей Гаврилов.