Россиянам объяснили, можно ли тратить маткапитал частями

Как объяснил парламентарий, часть денег можно направить на обучение детей, часть — вложить в покупку жилой недвижимости. При этом, напомнил он, жилье, приобретаемое с использованием средств материнского капитала, должно быть оформлено в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги) и детей.
Депутат уточнил, что, если до полного погашения ипотеки в семье родится еще один ребенок, то самому младшему члену семьи необходимо тоже выделить долю в жилье.
«Если при покупке квартиры в семье было только двое детей, а к моменту погашения ипотеки появился третий ребенок, то долю нужно будет выделить и ему. Если новый ребенок родился уже после исполнения обязательства по выделу долей, то переоформлять права на объект недвижимости с выделением доли ему не требуется. Если объект недвижимости был оформлен только на одного из супругов, значит, долю нужно выделить второму супругу и детям», — пояснил Сергей Гаврилов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».