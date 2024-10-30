Россиянам объяснили, как банкротство влияет на кредитную историю

На чистоту кредитной истории после банкротства надеяться не стоит, поскольку любая запись, в том числе о банкротстве, отражается в ней семь лет. Кроме того, по словам эксперта, после банкротства у должника появляется обязательство сообщать о факте банкротства при обращении за кредитом или займом.