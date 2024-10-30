Россиянам объяснили, как банкротство влияет на кредитную историю

По его словам, кредитный рейтинг обнуляется, а в кредитной истории будут отражены следующие данные:
- о процедурах, примененных при банкротстве (в том числе, о реструктуризации долгов, конкурсном производстве);
- о датах завершения расчетов с кредиторами и освобождении должника от обязательств;
- о возобновлении дела о банкротстве, об отказе в списании задолженностей;
- об установлении факта преднамеренного банкротства в судебном порядке;
- о неправомерных действиях должника, если они были.
Вся информация поступает в бюро кредитных историй от финансового управляющего. Все перечисленные данные должны содержать ссылку на запись в ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).
Если банкротство связано с просроченными кредитами, сведения об этом передает в БКИ финансовая организация-кредитор (банк/МФО).
«Принято считать, что после банкротства скоринговый балл падает. Однако более негативное влияние на кредитную историю оказывают наличие долгов и просрочек, из-за которых пришлось банкротиться», — отмечает Сергейчик.
На чистоту кредитной истории после банкротства надеяться не стоит, поскольку любая запись, в том числе о банкротстве, отражается в ней семь лет. Кроме того, по словам эксперта, после банкротства у должника появляется обязательство сообщать о факте банкротства при обращении за кредитом или займом.
Утаивать это обстоятельство бессмысленно — при проверке заявки на кредитование будет сделан запрос КИ, где эти сведения отражены.
В теме банкротства немало советчиков: нужно особенно внимательно относиться к помощникам в этой процедуре. Если обещают гарантированное списание долгов, быстрый результат — это, как минимум, повод усомниться.
Как подчеркивает эксперт, если кто-то обещает исправить испорченную долгами и банкротством КИ в короткие сроки-это обман. «После банкротства свою финансовую историю нужно будет строить заново — и это занимает годы», — указывает Сергейчик.
Однако обязанность по сообщению о своем банкротстве не означает запрет на кредитование. «Важно, чтобы после банкротства бывший должник предпринимал усилия по улучшению своей финансовой биографии: имел постоянный доход, будет плюсом формирование сбережений и другие факторы, которые позволят начать все с “чистого листа”, не совершая прежних финансовых ошибок», — заключил Михаил Сергейчик.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».