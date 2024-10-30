Путин поручил разработать программу продвижения российских товаров в мире

На заседании в сентябре президент похвалил существующую программу «Сделано в России», но заявил о необходимости расширять ее охват. Путин подчеркнул, что отечественные товары с высокой добавленной стоимостью должны быть не только узнаваемыми, но и доступными для иностранных покупателей.