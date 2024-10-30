Путин поручил разработать программу продвижения российских товаров в мире

Глава государства поручил заинтересованным органам власти уделить внимание общим подходам по организации экспозиций российских товаропроизводителей на выставочных пространствах в других странах.
На заседании в сентябре президент похвалил существующую программу «Сделано в России», но заявил о необходимости расширять ее охват. Путин подчеркнул, что отечественные товары с высокой добавленной стоимостью должны быть не только узнаваемыми, но и доступными для иностранных покупателей.
По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают всестороннюю государственную поддержку при выходе на международные рынки. Среди множества инструментов, доступных экспортерам, — региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом, которые помогают находить иностранных клиентов и анализировать зарубежные рынки. Подробнее о проекте — в материале «Газеты.Ru».