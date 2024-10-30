Почему «тюльпаноманию» считают первым лопнувшим финансовым пузырем в истории

Нет, это не шутка, а один из первых финансовых пузырей в истории — тюльпаномания. В начале XVII века завезенные из Османской империи тюльпаны обрели невероятную популярность в Нидерландах. Особенно ценились цветы с пестрыми лепестками, но угадать их расцветку заранее было почти невозможно — это оставалось лотереей.
Цены на редкие луковицы взлетели до небес, и некоторые из них действительно стоили дороже домов в Амстердаме. В итоге люди начали заключать сделки на будущие поставки луковиц — своего рода фьючерсы. Однако в феврале 1637 года, из-за страха, что предложение превысит спрос, началась массовая продажа контрактов, и рынок рухнул.
Исследования показывают, что этот крах не был столь катастрофичен, как утверждают в фильмах. Тюльпаномания затронула лишь небольшой круг людей, и через несколько лет рынок восстановился, хотя цены уже не достигали прежних высот. И хотя тюльпаны больше не стоят как дома, они остаются визитной карточкой Нидерландов.