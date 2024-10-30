Почему «тюльпаноманию» считают первым лопнувшим финансовым пузырем в истории

Исследования показывают, что этот крах не был столь катастрофичен, как утверждают в фильмах. Тюльпаномания затронула лишь небольшой круг людей, и через несколько лет рынок восстановился, хотя цены уже не достигали прежних высот. И хотя тюльпаны больше не стоят как дома, они остаются визитной карточкой Нидерландов.