Нефть. Прогноз Standard Chartered, заявления Aramco и запасы США

Фьючерсы на природный газ уже пережили переход на следующий контракт. Экспирация оставила след на графике в виде гигантского технического гэпа. Котировки в текущем моменте находятся вблизи нисходящего сопротивления, от которого возможен откат. С другой стороны, ценник находится на минимумах октября-ноября прошлого года, а значит, люфт для роста имеется.