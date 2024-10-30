Нефть. Прогноз Standard Chartered, заявления Aramco и запасы США

Поддержку котировкам вчера оказали планы Минэнерго США по закупке очередной партии в стратегический резерв. Данные API по запасам в стране также оказались хуже ожиданий рынка. Сегодня рынок будет ждать официальных данных от Управления энергетической информации США.
Обвальное падение накануне, вероятно, произвело эффект и на некоторых производителей. Поддержать черное золото словом решил и менеджмент Aramco.
Продолжается волатильная неделя перехода рынка на следующий контракт. Экспирация контракта BRNZ2024 на ICE запланирована на завтра. На Мосбирже этому фьючерсу соответствует контракт BR-11.24. Дальнейшая динамика рынка нефти станет вырисовываться в первых числах ноября.
Новостной фон
∙ Старшие советники президента США Джо Байдена — Амос Хохштейн и Бретт Макгерк — прибудут в Израиль в четверг, чтобы попытаться заключить соглашение, которое положит конец войне в Ливане, сообщило агентство Axios со ссылкой на свои источники.
∙ Морские поставки нефти из России растут вторую неделю подряд, однако средний объем поставок за 4 недели снизился. 16 поставок в октябре были осуществлены подсанкционными судами, причем половина из них совершила рейсы между российскими тихоокеанскими экспортными терминалами и китайскими портами.
∙ По данным Американского института нефти, за неделю, закончившуюся 25 октября, запасы нефти в США незначительно сократились — на 0,573 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов также упали. Рынок ждал прироста.
∙ По мнению Standard Chartered Plc, рынок нефти недооценивает риски со стороны Ближнего Востока и «слишком быстро расслабился». Аналитики ждут эскалации после выборов в США. Согласно прогнозу Standard Chartered, Brent при таком сценарии составит $89 за баррель в I квартале 2025 г., а WTI — $86.
∙ ИИ-бум стимулирует «бешеный спрос» на природный газ — такое мнение выразил генеральный директор BP Мюррей Очинклосс.
∙ 16 из 30 нефтетрейдеров, опрошенных Bloomberg, считают, что ОПЕК+ отложит запланированный на декабрь рост поставок. Причину подобного шага респонденты видят в снижении спроса со стороны Китая.
∙ Прибыль BP упала почти до четырехлетнего минимума из-за падения спроса на нефть.
∙ Генеральный директор Aramco Амин Насер считает, что рынок нефти сейчас сбалансирован. Средний спрос в 2024 г. составит 104,5 млн б/с, в IV квартале — около 106 млн б/с.
Фьючерсы на природный газ уже пережили переход на следующий контракт. Экспирация оставила след на графике в виде гигантского технического гэпа. Котировки в текущем моменте находятся вблизи нисходящего сопротивления, от которого возможен откат. С другой стороны, ценник находится на минимумах октября-ноября прошлого года, а значит, люфт для роста имеется.
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