Каким будет курс рубля 31 октября 2024: прогноз эксперта

На внешних рынках внимание было сосредоточено на статистике — сегодня вышли предварительные квартальные оценки ВВП еврозоны и США. Европейская экономика выросла на 0,4% кв./кв. — в два раза лучше ожиданий, а вот американский ВВП с 2,8% кв./кв. не дотянул до прогнозных 3%. Число занятых в несельскохозяйственном секторе американцев в октябре (от ADP) более чем в два раза превысило консенсус. Полная картина станет понятна в пятницу, когда выйдет месячный отчет Минтруда.