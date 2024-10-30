Каким будет курс рубля 31 октября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня вел борьбу за круглый рубеж 2600 п., на пике роста бенчмарк превышал 2630 п., однако покупатели упустили инициативу, хотя нефть перешла к более уверенному восстановлению, а рубль на валютном рынке в целом двигался нейтрально. Вероятно, оптимизм инвесторов продолжает сдерживать подъем ключевой ставки ЦБ и неопределенность вокруг дальнейшей траектории ставки и продолжительности периода жестких денежно-кредитных условий.
На внешних рынках внимание было сосредоточено на статистике — сегодня вышли предварительные квартальные оценки ВВП еврозоны и США. Европейская экономика выросла на 0,4% кв./кв. — в два раза лучше ожиданий, а вот американский ВВП с 2,8% кв./кв. не дотянул до прогнозных 3%. Число занятых в несельскохозяйственном секторе американцев в октябре (от ADP) более чем в два раза превысило консенсус. Полная картина станет понятна в пятницу, когда выйдет месячный отчет Минтруда.
Завтра в Китае будут опубликованы октябрьские индексы экономической активности в промышленности и секторе услуг. В еврозоне в четверг станет известна оценка темпов роста потребительских цен за минувший месяц, в США — данные по потребительским расходам. Квартальную финотчетность в среду представят Apple, Amazon.com, Mastercard, Merck&Co, Uber Tech, Intel и др.
На российском рынке нас ждет ряд публикаций финансовых отчетов — Сбербанк раскроет результаты по МСФО за 9 месяцев, Аэрофлот — показатели по РСБУ за 3 квартал. Европлан и Хэдхантер проведут заседания советов директоров, в повестке первого вопрос дивидендов, на втором обсудят редомициляцию кипрской HeadHunter Group PLC.
Завтра динамика торгов на нашем рынке может остаться неоднородной. Прогноз по индексу Мосбиржи на 31 октября — 2550−2650 п.
Прогноз по биржевому курсу юаня — 13,5−13,8, по доллару — 96−98 рублей. Негативное влияние на рубль продолжает оказывать внешнеторговый дисбаланс, когда предложение инвалюты на рынке падает из-за сокращения экспорта в стоимостном и количественном выражении, а спрос на иностранные деньги увеличивается по мере восстановления импортных потоков. Дополнительно давить на нацвалюту могут сезонные тенденции, характерные для конца года — повышение денежной ликвидности экономики (Минфину необходимо завершить расчеты по госзаказам) и активизация предновогоднего спроса на покупку импорта. Сдерживают девальвационный импульс высокие ставки, продажи валюты в рамках бюджетного правила, меры валютного контроля.
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