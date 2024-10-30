Эксперт рассказал, как ипотечникам оформить освобождение от НДФЛ

«Важно отметить, что они представляются налоговому агенту — работодателю — однократно: дальнейшее применение оснований для освобождения от уплаты НДФЛ происходит на их основании. Если в силу непредставления документов гражданином данный налог уже будет уплачен, то в течение трех лет с момента уплаты его можно будет вернуть, если обосновать отсутствие оснований для его взимания (в данном случае с использованием указанных выше документов). Для этого необходимо обратиться с заявлением в ФНС России», — заключил Балынин.