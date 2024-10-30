Эксперт рассказал, как ипотечникам оформить освобождение от НДФЛ

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего освобождает граждан, взявших до 2025 года жилищный кредит, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам.
Налог на доходы физических лиц в 13% заплатят только часть россиян, у кого ставка по ипотеке ниже 14% годовых, отметил Игорь Балынин в беседе с изданием. Например, сотрудники банков.
Большую часть россиян, взявших ипотеку по низким ставкам, налоговое бремя не затронет. Чтобы получить освобождение от налога, нужно с документами из налоговой обратиться к работодателю.
«Подписанный президентом закон касается тех, чьи процентные ставки по кредитным договорам ниже расчетного значения, определенного как ⅔ от ключевой ставки ЦБ. Это решение направлено на защиту заемщиков от налоговой нагрузки в условиях роста ключевой ставки, которая сейчас составляет 21%. Если ставка по жилищному кредиту будет ниже 14%, возникнет обязанность по уплате НДФЛ. Однако закон затрагивает лишь заемщиков с льготными условиями, таких как сотрудники банков, и не окажет существенного влияния на налоговые доходы бюджета», — пояснил специалист.
Экономист также обратил внимание, что для рынка недвижимости этот закон не несет проблем и рисков.
Для получения освобождения от уплаты налога теми гражданами, на которых закон не распространяется, нужно подать уведомление или специальную справку работодателю: документы можно получить в ФНС России.
«Важно отметить, что они представляются налоговому агенту — работодателю — однократно: дальнейшее применение оснований для освобождения от уплаты НДФЛ происходит на их основании. Если в силу непредставления документов гражданином данный налог уже будет уплачен, то в течение трех лет с момента уплаты его можно будет вернуть, если обосновать отсутствие оснований для его взимания (в данном случае с использованием указанных выше документов). Для этого необходимо обратиться с заявлением в ФНС России», — заключил Балынин.
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