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Эксперт рассказал, как ипотечникам оформить освобождение от НДФЛ

Для того, чтобы не платить НДФЛ по ипотеке, заемщикам необходимо подать документы на работе, рассказал «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего освобождает граждан, взявших до 2025 года жилищный кредит, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам.

Налог на доходы физических лиц в 13% заплатят только часть россиян, у кого ставка по ипотеке ниже 14% годовых, отметил Игорь Балынин в беседе с изданием. Например, сотрудники банков.

Большую часть россиян, взявших ипотеку по низким ставкам, налоговое бремя не затронет. Чтобы получить освобождение от налога, нужно с документами из налоговой обратиться к работодателю.

«Подписанный президентом закон касается тех, чьи процентные ставки по кредитным договорам ниже расчетного значения, определенного как ⅔ от ключевой ставки ЦБ. Это решение направлено на защиту заемщиков от налоговой нагрузки в условиях роста ключевой ставки, которая сейчас составляет 21%. Если ставка по жилищному кредиту будет ниже 14%, возникнет обязанность по уплате НДФЛ. Однако закон затрагивает лишь заемщиков с льготными условиями, таких как сотрудники банков, и не окажет существенного влияния на налоговые доходы бюджета», — пояснил специалист.

Экономист также обратил внимание, что для рынка недвижимости этот закон не несет проблем и рисков.

Для получения освобождения от уплаты налога теми гражданами, на которых закон не распространяется, нужно подать уведомление или специальную справку работодателю: документы можно получить в ФНС России.

«Важно отметить, что они представляются налоговому агенту — работодателю — однократно: дальнейшее применение оснований для освобождения от уплаты НДФЛ происходит на их основании. Если в силу непредставления документов гражданином данный налог уже будет уплачен, то в течение трех лет с момента уплаты его можно будет вернуть, если обосновать отсутствие оснований для его взимания (в данном случае с использованием указанных выше документов). Для этого необходимо обратиться с заявлением в ФНС России», — заключил Балынин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».