Число выданных в Москве сведений из ЕГРН выросло на 18% с начала года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники Росреестра по Москве выдали более 76 млн сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с начала года — это на 18% больше, чем в за аналогичный период 2023 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«По сравнению с январем-сентябрем прошлого года число выданных с начала текущего года выписок выросло на 18% (до 76,2 млн — прим. ТАСС)», — приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова. По его словам, выписка из ЕГРН остается единственным способом получения достоверных сведений об объекте недвижимости.
Самыми популярными документами стали: выписка о правах отдельного лица — более 62,2 млн, об объекте недвижимости — 11,2 млн, о переходе прав на объект недвижимости — 1,1 млн, говорится в сообщении Росреестра.
Директор филиала ППК «Роскадастр» по Москве Елена Спиридонова добавила, что 9 месяцев 2024 года было выдано рекордное количество сведений из ЕГРН. Средняя скорость предоставления сведений составила более 3 выписок в секунду.