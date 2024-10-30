Число выданных в Москве сведений из ЕГРН выросло на 18% с начала года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники Росреестра по Москве выдали более 76 млн сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с начала года — это на 18% больше, чем в за аналогичный период 2023 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.