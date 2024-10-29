США пополняют стратегический резерв нефти

Поддержку котировкам оказали новости о планах Минэнерго США пополнить стратегический резерв на 3 млн баррелей — объем, который способен сдвинуть цену нефти. С одной стороны, это позитив — один из ключевых покупателей нефти доволен удовлетворен текущим уровнем цен. С другой стороны, возможности правительства по пополнению стратегического резерва сейчас ограничены. Денежные средства, выделенные на данные цены, уже на исходе. Их, по информации Reuters, хватит еще примерно на 2 млн баррелей. Выделение новых средств для закупок должно быть одобрено законодателями уже, вероятно, после выборов.