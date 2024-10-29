США пополняют стратегический резерв нефти

Поддержку котировкам оказали новости о планах Минэнерго США пополнить стратегический резерв на 3 млн баррелей — объем, который способен сдвинуть цену нефти. С одной стороны, это позитив — один из ключевых покупателей нефти доволен удовлетворен текущим уровнем цен. С другой стороны, возможности правительства по пополнению стратегического резерва сейчас ограничены. Денежные средства, выделенные на данные цены, уже на исходе. Их, по информации Reuters, хватит еще примерно на 2 млн баррелей. Выделение новых средств для закупок должно быть одобрено законодателями уже, вероятно, после выборов.
Сегодня рынок будет ждать данных Американского института нефти о недельном изменении запасов в стране. Согласно опросу аналитиков, проведенному S&P Global Commodity Insights, запасы нефти в США за прошедшую неделю, вероятно, выросли на 800 тыс. баррелей.
31 октября должна пройти экспирация ближнего контракта на Brent — BRNZ2024. Его аналогом на Моcбирже служит контракт BR-11.24. Этот фактор также может придавать рынку волатильности. Полноценно оценить дальнейшую динамику нефти может будет в первых числах ноября.
Новостной фон
∙ США предупреждают Иран о «серьезных последствиях» новых атак.
∙ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он открыт для кратковременного перемирия.
∙ Премии бычьих опционов колл на нефть резко сократились.
∙ Прибыль китайской Sinopec в III квартале сократилась. Причина — НПЗ испытывают давление из-за общих проблем китайской экономики и перехода страны на электромобили.
∙ Слабые цены на нефть, по мнению Bloomberg, сократят возможности нефтяных гигантов по выплате дивидендов и проведению байбэков. Exxon Mobil, Chevron, TotalEnergies, BP смогут продолжить программы поддержки своих акций лишь с помощью заемных средств.
∙ Гана может отказаться от импорта европейских нефтепродуктов в случае расширения мощности нового нигерийского НПЗ Данготе.
∙ США запрашивает 3 млн баррелей нефти для Стратегического резерва с поставкой в мае 2025 года.
Сегодня экспирация ближнего фьючерса на природный газ. Следующий контракт торгуется по гораздо более высокой цене (примерно на 25% дороже), поэтому график инструмента содержит технический гэп. Более высокая цена декабрьского контракта, с одной стороны, отражает прогнозы EIA по росту средней цены природного газа к концу года. С другой, разрыв между двумя соседними контрактами выглядит чрезмерным.
Технически котировки находятся под нисходящим сопротивлением. Возможны как поход вверх на его пробой, так и откат вниз.
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