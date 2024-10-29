Россиян, взявших до 2025 года жилищный кредит, освободили от НДФЛ

Льгота касается кредитов и займов на строительство или приобретение жилья, приобретение земельных участков под этим жильем и участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС); либо на рефинансирование (перекредитование) таких кредитов или займов.
Льготу можно получить при соблюдении двух условий. Во-первых, кредитный договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года включительно. А во-вторых, у заемщика должно быть подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет на строительство или приобретение жилья.
Материальная выгода возникает, когда проценты по жилищному кредиту составляют меньше двух третей ключевой ставки Банка России.
Закон, содержащий и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.