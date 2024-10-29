Россиян, взявших до 2025 года жилищный кредит, освободили от НДФЛ

Льготу можно получить при соблюдении двух условий. Во-первых, кредитный договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года включительно. А во-вторых, у заемщика должно быть подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет на строительство или приобретение жилья.