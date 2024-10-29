Robinhood разрешила торговать деривативами на исход выборов в США

Сегодня, 28 октября, популярная американская платформа для инвесторов Robinhood разрешила торговать деривативами на исход президентских выборов в США. По сути, пользователи платформы смогут делать ставки на то, кто победит на выборах — Камала Харрис или Дональд Трамп. Принять участие в торговле деривативами смогут только граждане США. «Мы считаем, что контракты на события дают людям инструмент для вовлеченности в принятие решений в режиме реального времени, предлагая новый класс активов, демократизирующих доступ к предстоящим событиям», — заявили в компании. Акции Robinhood после этого заявления выросли почти на 3%.