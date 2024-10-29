Маткапитал в России стал бесполезен для покупки жилья. Инфографика

Так, по данным агентства недвижимости «Этажи», больше всего «квадратов» на материнский капитал можно приобрести в Волгограде — 6,1 кв. м. В Челябинске этой суммы хватит на 5,4 кв.м, в Воронеже — на 5,2 кв. м. Далее следуют: Самара (5 кв. м.), Ростов-на-Дону (4,9 кв. м.), Омск и Тюмень (по 4,7 кв.м), Красноярск (4,6 кв. м.), Пермь (4,5 кв. м.), Екатеринбург и Новосибирск (по 4,4 кв. м.), Краснодар (4 кв. м.), Уфа (3,8 кв. м.), Казань (3,4 кв. м.), Нижний Новгород (3,3 кв.м). В Санкт-Петербурге материнским капиталом получится оплатить только 3 кв.м жилья, в Москве еще меньше — всего 2,2 кв. м.