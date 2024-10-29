Машинное отделение: дилерам могут запретить продажу растаможенных на физлиц авто

Дилерам хотят запретить продажу машин, растаможенных на физических лиц. Так работают многие «серые» продавцы для ухода от уплаты сборов, но, по сути, они лишают людей гарантийного обслуживания. Участники круглого стола в комитете Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности предложили правительству запретить такую продажу автомобилей.
На чем экономят «серые» дилеры
На круглом столе в комитете по регламенту и парламентской деятельности Совета Федерации 9 октября его участники обсудили вопрос о повышении уровня защищенности потребителей, приобретающих новые импортные автомобили у дилеров. 25 октября по итогам мероприятия было подготовлено консолидированное предложение в адрес правительства и в Минпромторг по исправлению сложившейся негативной ситуации на рынке. «Известия» ознакомились с документом.
— На рынке сложилась ситуация, когда дилеры при ввозе дорогих машин растаможивают их на физических лиц. Машины продаются в салонах, но фактически не принадлежат дилеру как юридическому лицу, что позволяет избежать ответственности в период послепродажного обслуживания, — рассказал «Известиям» председатель Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов.
Гарантия на такие транспортные средства не распространяется или дается частично, что нарушает права потребителей, отметил эксперт. Клиент, покупающий дорогой автомобиль, не может предъявить дилерам претензии в случае поломки, так как они фактически в сделке не участвуют, а выступают как поручитель или комиссионный магазин. По его словам, таким образом из-за границы поставляют тысячи дорогих автомобилей.
На круглом столе в Совете Федерации эту информацию донесли до представителей Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС и Роспотребнадзора. После консультаций в правительство и Минпромторг направлено письмо за подписью главы комитета по регламенту СФ Вячеслава Тимченко.
В письме предлагается запретить дилерам продавать автомобили по договорам, исключающим ответственность за качество транспортных средств (например, по договорам поручения). Для этого потребуется внести изменения в Правила продажи товаров. По ст. 971 Гражданского кодекса РФ, договор поручения дает юридическим лицам право действовать от лица физических, причем оставляя доверителю всю ответственность по сделке.
Кроме того, рекомендовано изменить закон «О защите прав потребителей», распространив на импортеров транспортных средств обязанности по обеспечению ремонта и обслуживания ввезенной техники.
— Речь идет об автосалонах, которые используют различные недобросовестные практики для неуплаты налогов и сборов и для лишения потребителей предусмотренных прав и гарантий, — рассказал «Известиям» один из авторов обращения, член комитета СФ по регламенту Олег Земцов.
Автомобили при данной схеме ввозятся не юридическими лицами или ИП по схеме параллельного импорта, а физлицами, якобы для собственных нужд. Предлагаемые нами изменения направлены, прежде всего, на наведение порядка в сфере реализации новых авто, отметил сенатор.
«Известия» обратились к продавцам дорогих электрокаров. В компании AutoTrader заверили, что гарантия на электрокары дается, но потом выяснилось, что она распространяется только на программное обеспечение, за которое нужно заплатить 140 тыс. рублей. Менеджер Марсель рассказал, что электрокары Zeekr 001 перед продажей растаможиваются в РФ на физлиц, в том числе на покупателя, и реализуются за 6,9 млн рублей по договору комиссии без гарантии на саму машину.
Дилер Meilin Auto также продает самый популярный электрокар Zeekr 001 за 6,6 млн рублей без гарантии и с растаможкой на физлицо. Правда, в виде дополнительной услуги есть гарантийное страхование. Как объяснила менеджер Дарья, «все дилеры так делают, потому что для ввоза машин на юридическое лицо нужно ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), а с его получением возникают трудности из-за запрета правообладателя». Этот документ выдается импортерам после комплекса процедур по сертификации транспортных средств, ввозимых в Россию, включая установку и тесты систем ЭРА-ГЛОНАСС.
«Известия» направили запросы в Минпромторг, в правительство и в Роспотребнадзор.
Растаможка авто на физлицо в России
Оформление растаможивания авто на физлиц используется продавцами машин для сокращения трат на утильсбор, уверены участники рынка. С октября 2024 года он заметно вырос, что сказывается на цене автомобилей. Однако, физлицам даются льготы, если они ввозят машину для личного пользования. Чтобы сократить выплаты, автомобиль может сначала оформляться на приближенного фирме человека, сообщил источник «Известий» в отрасли.
— Если оформлять импортную премиальную машину на юрлицо, то выплата за утильсбор достигает 1,5−2 млн рублей. А если на частника, то в 50 раз меньше. Не удивительно, что «серые» дилеры используют эту схему, чтобы сэкономить, — сказал «Известиям» бизнес-эксперт Владимир Моженков.
Однако государство активно борется с такими махинациями. Если оформленная при растаможке на физическое лицо машина продается раньше, чем через год с момента покупки, то продавца обяжут заплатить полный коммерческий утильсбор. Поэтому «серые» продавцы или выдерживают машины на складах больше года, или работают под конкретного заказчика по договорам поручения и на него растаможивают автомобиль, уточнил участник рынка.
— «Серые» дилеры имеют ассортимент презентационных автомобилей на площадках, показывают их покупателям, но для экономии на утильсборе предлагают пригнать в точности такой же автомобиль из-за границы и оформить его уже на конечного покупателя по договору поручения, — рассказал «Известиям» председатель ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин.
«Серый» дилер фактически оказывает только услуги доставки дорогих машин из Китая, не неся ответственности за товар, не дает гарантии на технику, но берет немалую комиссию. Прибывшее транспортное средство, растаможенное на покупателя, действительно, не требует ОТТС, добавил участник рынка.
Но схема довольна сложна, она требует частичной или полной предоплаты, из-за чего покупатель рискует деньгами. Официальные дилеры стараются их не использовать, заключил эксперт.
Торговля автомобилями по схеме с договорами поручения действительно лишает граждан гарантий, но запрет на такие действия вряд ли будет эффективным, сказал «Известиям» президент Союза автодилеров Вячеслав Жигалов. Он также считает, что официальные дилеры не практикуют такой подход: помимо юридических рисков за нарушение закона о защите прав потребителей они могут столкнуться с репарационными рисками в этом случае.
Как правило, схему используют «серые» дилеры, их невозможно проконтролировать в случае принятия предложенного ограничения, так как их число на рынке даже невозможно оценить. Также возникает и другой вопрос: а надо ли ввести аналогичную норму для продажи поддержанных машин, ведь их тоже реализуют без гарантий. Кроме того, следует определить и то, как регуляторы должны будут отличать новые машины от подержанных, — на это тоже нужен ресурс, резюмировал эксперт.