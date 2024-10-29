Машинное отделение: дилерам могут запретить продажу растаможенных на физлиц авто

«Известия» обратились к продавцам дорогих электрокаров. В компании AutoTrader заверили, что гарантия на электрокары дается, но потом выяснилось, что она распространяется только на программное обеспечение, за которое нужно заплатить 140 тыс. рублей. Менеджер Марсель рассказал, что электрокары Zeekr 001 перед продажей растаможиваются в РФ на физлиц, в том числе на покупателя, и реализуются за 6,9 млн рублей по договору комиссии без гарантии на саму машину.