ФРС не оправдал ожиданий: инвесторы побежали из госбумаг США

Биржевая цена золота в мире выросла за год в 1,5 раза, с 1800 до 2760 долларов за тройскую унцию. При этом мировые биржевые индексы показали намного более скромный рост, согласно данным торгов.
В это же время казначейские облигации, которые выпускает Минфин США, дешевели. Доходности по ним выросли в последние 4 года почти в 4 раза, включая рост почти на треть за последний год. Соответственно упала стоимость госбумаг. На одном из последних аукционов Казначейство вынуждено было продать облигации США для инвесторов по цене ниже рынка, чтобы продолжить финансировать рекордный госдолг и дефицит бюджета страны.
Одна из причин такой реакции инвесторов — неверие в выполнение обещаний центробанка США по снижению ставки.
Золото или доллар
Инвесторы традиционно покупают и золото, и доллар, и казначейские облигации в беспокойные времена для защиты сбережений.
По оценке аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко, в начале текущего квартала в мире дорожает и доллар, и золото. Драгметалл подорожал за текущий месяц на 3,7%, но пока наиболее удачными месяцами для цены на золото в текущем году стали март, июль и сентябрь — рост цены в эти месяцы превышал 5%. «Возможно, что здесь действует еще фактор приближающихся американских выборов», — допускает он.
Аналитик также назвал другие причины частых рекордов стоимости драгметалла — рост спроса на золото со стороны центральных банков стран и геополитическая обстановка. По оценке эксперта, в случае полноценной эскалации конфликта между Израилем и Ираном, спрос на золото должен увеличиться.
Дальнейшая перспектива движения цены золота будет более понятна после выборов. «Мы не исключаем, что возможная победа Дональда Трампа — фактор, который может положительно сказаться на цене. Однако, тут есть нюанс», — отметил Николай Дудченко.
Поведение цены на рынке обычно определяется правилом «покупай на слухах — продавай на факте», т.е. рынок уже сейчас закладывает определенную вероятность победы Трампа. По факту же выборов может последовать разворот цены, т.к. фактор победы оказывается «отыгранным». «Поэтому, по нашему мнению, в базовом сценарии до конца года цена будет находиться в диапазоне 2600−2800 долларов. В альтернативном сценарии, мы все же не стали бы исключать коррекцию», — уточнил он.
Но, как отметил Николай Дудченко, главными причинами, которые подталкивали цену на золото наверх на протяжении последних нескольких месяцев, стали ожидания по траектории ключевой процентной ставки в США.
Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к.э.н. Олег Абелев согласен. Цена на золото бьет рекорды из-за геополитического риска. Чем тяжелее складываются военные конфликты, чем больше эскалация в горячих точках земного шара, тем больше повышаются защитные функции золота. Кроме этого, Федеральная резервная система (ФРС) смягчает денежно-кредитную политику: ставка в США будет снижена еще раз в этом году скорее всего. «Это будет означать ослабление доллара к большинству валют и поиск более интересных активов инвесторами, которые были в долларовых позициях», — отметил Олег Абелев.
По его мнению, снижение цен и рост доходности по казначейским облигациям связан с тем, что участники рынка пытаются продавать эти облигации с дисконтом, понимая, что после президентских выборов в США облигации могут быть не так интересны, как инвестиционные инструменты. С учетом специфики ценообразования на долговом рынке, чем ниже цена облигаций, тем выше доходность. «Глобально в долгосрочном периоде доходности по казначейским облигациям будут снижаться. А вот цена на золото будет расти дальше», — прогнозирует он.
ФРС берет паузу
По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, ожидания рынков по скорости снижения ставки ФРС стали значительно осторожнее, чем, к примеру, месяц назад. Так, судя по котировкам фьючерсов на ставку CME Fedwatch (отражает изменения ставок Федрезерва), рынок ожидает с вероятностью 96% снижения ставки ФРС в ноябре на стандартные 25 базисных пункта до 4,5−4,75%, и с вероятностью около 4% ее сохранения на текущем уровне 4,75−5%. А месяц назад с вероятностью более 50% закладывалось снижение ставки на заседании
До конца года предстоит еще заседание ФРС 18 декабря, и преобладающий сценарий рынка сейчас (оцениваемый с вероятностью около 70%) — еще одно снижение на 25 б.п. до 4,25−4,5%. Месяц назад рынок верил в снижение ставки до конца года минимум на 75 б.п., до 4−4,25%. «Скромнее стали и ожидания снижения ставки ФРС на конец будущего года», — отметила Ольга Беленькая.
По ее мнению, смена ожиданий рынка была обусловлена вышедшими за последнее время экономическими данными — отчет по рынку труда за сентябрь оказался значительно сильнее ожиданий, прирост рабочих мест неожиданно стал максимальным за полгода, немного снизился уровень безработицы и ускорился рост зарплат.
Рост розничных продаж в сентябре превысил ожидания рынка. С другой стороны, отчет по инфляции немного разочаровал — темпы замедления инфляции несколько снизились из-за устойчивого роста цен в услугах. «Все это говорит о достаточно устойчивом росте американской экономики и сохраняющихся инфляционных рисках, поэтому повторение агрессивных шагов смягчения монетарной политики (снижение на 50 б.п., как на сентябрьском заседании ФРС) пока не видится целесообразным. На этом фоне доходность 10-летних гособлигаций США достигла 4,29% (максимум с июля) против 3,8% на конец сентября. Конечно, новые статданные могут изменить эту картину», — уточнила Ольга Беленькая.
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