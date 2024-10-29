ФРС не оправдал ожиданий: инвесторы побежали из госбумаг США

По его мнению, снижение цен и рост доходности по казначейским облигациям связан с тем, что участники рынка пытаются продавать эти облигации с дисконтом, понимая, что после президентских выборов в США облигации могут быть не так интересны, как инвестиционные инструменты. С учетом специфики ценообразования на долговом рынке, чем ниже цена облигаций, тем выше доходность. «Глобально в долгосрочном периоде доходности по казначейским облигациям будут снижаться. А вот цена на золото будет расти дальше», — прогнозирует он.