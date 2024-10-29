Альфа-банк создаст мобильный оператор «Альфа-мобайл»

«Запуск виртуального оператора позволит нам не только значительно расширить перечень услуг для клиентов, но и лучше защитить их финансы от мошеннических действий и увеличить саму клиентскую базу — за счет синергетического партнерства с “Билайном”», — отметил генеральный директор «Альфа-мобайла» Андрей Литвинов.