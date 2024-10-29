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Альфа-банк создаст мобильный оператор «Альфа-мобайл»

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Альфа-банк в I квартале 2025 года планирует запустить своего мобильного оператора под брендом «Альфа-мобайл», партнером стал «Билайн», сообщили в пресс-службе Альфа-банка.

Источник: РИА "Новости"

«Запуск виртуального оператора позволит нам не только значительно расширить перечень услуг для клиентов, но и лучше защитить их финансы от мошеннических действий и увеличить саму клиентскую базу — за счет синергетического партнерства с “Билайном”», — отметил генеральный директор «Альфа-мобайла» Андрей Литвинов.

По словам вице-президента по операторскому бизнесу «Вымпелкома» Сергея Быкова, такое решение объясняется масштабной модернизацией сети «Билайна» по всей стране.

Как заявили ТАСС в пресс-службе оператора, ПАО «Вымпелком» имеет несколько действующих соглашений в сфере MVNO (виртуальной связи), а партнеры компании предлагают услуги в разных сегментах рынка мобильной связи.