Альфа-банк создаст мобильный оператор «Альфа-мобайл»

«Запуск виртуального оператора позволит нам не только значительно расширить перечень услуг для клиентов, но и лучше защитить их финансы от мошеннических действий и увеличить саму клиентскую базу — за счет синергетического партнерства с “Билайном”», — отметил генеральный директор «Альфа-мобайла» Андрей Литвинов.
По словам вице-президента по операторскому бизнесу «Вымпелкома» Сергея Быкова, такое решение объясняется масштабной модернизацией сети «Билайна» по всей стране.
Как заявили ТАСС в пресс-службе оператора, ПАО «Вымпелком» имеет несколько действующих соглашений в сфере MVNO (виртуальной связи), а партнеры компании предлагают услуги в разных сегментах рынка мобильной связи.