В мире растут инвестиции в золото

Международные инвесторы продолжают выводить средства c развивающихся рынков, что привело к оттоку $7,2 млрд — рекордному показателю с апреля 2020 года. Наибольший отток отмечен в китайских фондах — $6,7 млрд, что является максимальным с июня 2015 года. Управляющий директор УК «Система Капитал» Константин Асатуров связывает это с глобальной нервозностью на рынках и рисковыми настроениями, подчеркивая, что такие обстоятельства выгодны для золота.