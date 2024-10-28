В мире растут инвестиции в золото

Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о резком росте спроса международных инвесторов на золото. Согласно отчету Bank of America (с учетом данных EPFR), чистые инвестиции в золотые фонды за неделю с 16 по 23 октября составили $3,2 млрд — в 2,6 раза больше, чем неделей ранее и максимум с июля 2020 года.
Международные инвесторы продолжают выводить средства c развивающихся рынков, что привело к оттоку $7,2 млрд — рекордному показателю с апреля 2020 года. Наибольший отток отмечен в китайских фондах — $6,7 млрд, что является максимальным с июня 2015 года. Управляющий директор УК «Система Капитал» Константин Асатуров связывает это с глобальной нервозностью на рынках и рисковыми настроениями, подчеркивая, что такие обстоятельства выгодны для золота.
Политические факторы также усиливают интерес к драгоценному металлу. Алена Николаева из Astero Falcon считает, что неопределенность, связанная с предстоящими выборами в США и возможным возвращением протекционистской политики, заставляет искать надежные активы, такие как золото. «Сложившаяся ситуация создает неопределенность и усиливает интерес к активам, стабильным в условиях валютных рисков», — отмечает Николаева.
Цены на золото достигли нового рекорда, превысив $2758 за унцию на спот-рынке. «Инвесторы опасаются упустить дальнейший рост и активно покупают золото», — комментирует Владимир Исаков из УК «Эра инвестиций». Интерес к золоту растет и в России, где инвестиции в фонды, связанные с драгоценным металлом, составили 1,2 млрд руб., что является наибольшим ежемесячным приростом с октября 2023 года.
Эксперты прогнозируют возможность роста цен до $3000 за унцию. Замдиректора General Invest Михаил Смирнов утверждает, что спрос на ETF станет важным фактором роста цен на золото.
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