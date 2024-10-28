Точка невозврата: как мировой госдолг остановит прогресс

«До тех пор, пока мир не решит вопросы своих неконтролируемых долгов, дальнейший прогресс человечества в целом находится под большим вопросом. А это значит, что политические эскалации, не приносящие никому никаких выгод, а лишь усиливающие межнациональную вражду и ускоряющие объём заимствований, вопреки логике и здравому смыслу, продолжатся. То есть, здесь мы видим замкнутый круг», — подчеркнул экономист.