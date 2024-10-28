Точка невозврата: как мировой госдолг остановит прогресс

Дошли до точки
Глобальную экономику в ближайшие годы ждет трудное время — слабый рост и огромный госдолг, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По данным фонда, госдолг всех стран превысит 100 трлн долларов в конце 2024 года и достигнет 93% глобального ВВП, а к 2030 году окажется равным всей глобальной экономике.
«На практике это означает что почти весь произведенный реальный продукт в мире используется на новые займы, а не на элементы прогресса — такие как развитие новых технологий, научные открытия, прогресс глобальной медицины в области неизлечимых заболеваний, освоение дальнего космоса и так далее», — пояснил управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский.
«Наши прогнозы указывают на тяжелое будущее из-за слабого роста и большого долга», — заявила Кристалина Георгиева. По данным фонда, страны с начала пандемии увеличивают долги, которые сейчас достигают рекордного уровня. Ситуацию осложняют высокие ставки, которые установили мировые центробанки, чтобы остановить рост цен, начавшийся после увеличения денежной эмиссии с кризисного 2020 года. Высокие ставки приводят к большим процентным платежам по долгу, увеличивая дефицит бюджетов.
«К слову, ни один из нынешних претендентов на пост президента США эти темы не ставит во главу угла, и этот факт, на мой взгляд, разочаровывает все большее число симпатизирующих им сторонников. Долг в размере 93% глобального ВВП — это, действительно, точка перелома», — отметил Владимир Рожанковский.
Дефолты и регресс
S&P Global прогнозирует дефолты стран по суверенному внешнему долгу в ближайшие 10 лет. «Увеличенный госдолг и неопределенность фискальной политики в системно значимых странах, таких как Китай и США, могут привести к росту затрат по заимствованиям и рисков дефолтов в других экономиках», — предупредили в фонде.
США лидируют в мировом рейтинге по размеру госдолга, выплатам по нему и размеру дефицита бюджета. Но в зоне риска первых дефолтов — Украина, Аргентина, Пакистан, Кения, Замбия, Гана, Мальдивы, Шри-Ланка, Бангладеш, Венесуэла.
По мнению Владимира Рожанковского, руководство фонда впервые за долго время реалистично мыслит.
«Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева лично мне симпатична своей прямолинейностью и точностью формулировок. В отличие от её предшественницы, Кристин Лагард, ныне возглавляющей ЕЦБ, она не любит сглаживать углы и в манере Давосского форума всегда подает наиболее острые темы без прикрас», — отметил экономист.
По оценке Владимира Рожанковского, в ближайшие годы самыми острыми темами современности станут затяжные экономически убыточные войны и это резко ускорит рост государственных долгов. Также в списке глобальных проблем помимо галопирующего глобального госдолга появилась фрагментация мировой финансовой системы из-за геополитики — наблюдается «мощный рывок в сторону децентрализованных финансов, подпитанный растущим разочарованием большинства государств все более обременительной для них доллароцентричной системой».
«До тех пор, пока мир не решит вопросы своих неконтролируемых долгов, дальнейший прогресс человечества в целом находится под большим вопросом. А это значит, что политические эскалации, не приносящие никому никаких выгод, а лишь усиливающие межнациональную вражду и ускоряющие объём заимствований, вопреки логике и здравому смыслу, продолжатся. То есть, здесь мы видим замкнутый круг», — подчеркнул экономист.
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