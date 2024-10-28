Россияне стали больше оплачивать офлайн-покупки по СБП

Исследование проводилось на основании данных по всем покупкам через СБП по картам всех банков в эквайринговой сети Банка Русский Стандарт. Были проанализированы количество и средние чеки таких онлайн- и офлайн-покупок за три квартала 2024 и 2023 гг.