Россияне стали больше оплачивать офлайн-покупки по СБП

Согласно данным Банка Русский Стандарт, средний чек покупки в офлайне через СБП в января-сентябре текущего года оказался заметно выше, чем в онлайне — 1 485 рублей против 786 рублей соответственно.
«Статистика офлайна растет на фоне активного развития СБП — платежи через QR-коды на кассах магазинов для считывания мобильными телефонами, специальные платежные NFC-таблички в кассовых зонах и пр. с каждым годом набирают обороты популярности», — отмечает пресс-служба банка.
Кредитная организация изучила особенности платежей через Систему быстрых платежей (есть в распоряжении Финансов Mail) за январь-сентябрь текущего года.
Согласно данным эквайринговой сети банка, россияне предпочитают оплачивать при помощи СБП товары в онлайне.
«Онлайн лидирует в статистике платежей через СБП, однако доля офлайна продолжает расти. Согласно статистике банка, за три квартала на онлайн пришлось 79% платежей через СБП, а на офлайн-покупки — 21%», — говорится в исследовании.
В аналогичном периоде прошлого 2023 года доля онлайн-покупок была заметно выше и составляла 94%, а у офлайна было лишь 6%.
В числе самых популярных категорий покупок в зависимости от числа платежей через СБП в онлайне за минувшие три квартала оказались супермаркеты (373 ₽), детская одежда (1 759 ₽) и рестораны быстрого питания (602 ₽).
В офлайне — это супермаркеты (562 ₽), рестораны быстрого питания (700 ₽) и книжные магазины (877 ₽).
Исследование проводилось на основании данных по всем покупкам через СБП по картам всех банков в эквайринговой сети Банка Русский Стандарт. Были проанализированы количество и средние чеки таких онлайн- и офлайн-покупок за три квартала 2024 и 2023 гг.
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