Нефть. Экспирация фьючерсов и другие события недели

Здесь также ожидается экспирация ближнего контракта NGX2024 — 29 октября. Аналог на Мосбирже — NG-10.24. Следующий фьючерс торгуется на 20% дороже — в районе $3 за MMBtu, что в целом соответствует прогнозным значениям EIA по средней цене на конец 2024 — начало 2025 года.