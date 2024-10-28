Нефть. Экспирация фьючерсов и другие события недели

Котировки опустились к потенциальной линии молодого тренда — особой силы в нем нет, однако отскок от данной зоны вполне возможен.
Рынок энергоресурсов на этой неделе входит в турбулентный период экспирации фьючерсов.
31 октября ожидается экспирация ближнего контракта на Brent — BRNZ2024. Его аналогом на Мосбирже служит контракт BR-11.24.
После данного события можно будет оценивать вектор дальнейшей динамики черного золота. Глобальным фактором, определяющим движение рынков и геополитики, выступают также выборы в США — они запланированы на 5 ноября.
События недели, которые могут оказать влияние на нефть:
31 октября-1 ноября — индексы деловой активности США и Китая за октябрь, статистика по рынку труда США.
Новостной фон
∙ В субботу Израиль нанес удары по Ирану, избежав повреждения объектов нефтяной, ядерной и гражданской инфраструктуры страны. Citigroup снижает прогноз по стоимости нефти на фоне сокращения геополитического риска.
∙ Опционы на Brent по-прежнему сохраняют бычий настрой.
∙ Сталелитейная и нефтеперерабатывающая отрасли Китая несут убытки.
Природный газ
Здесь также ожидается экспирация ближнего контракта NGX2024 — 29 октября. Аналог на Мосбирже — NG-10.24. Следующий фьючерс торгуется на 20% дороже — в районе $3 за MMBtu, что в целом соответствует прогнозным значениям EIA по средней цене на конец 2024 — начало 2025 года.