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Нефть. Экспирация фьючерсов и другие события недели

Нефть марки Brent сегодня открылась гэпом вниз на 5%. Причиной стали новости об относительно мягком ответе Израиля. Рынок воспринял это как признак деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, рассказывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Котировки опустились к потенциальной линии молодого тренда — особой силы в нем нет, однако отскок от данной зоны вполне возможен.

Рынок энергоресурсов на этой неделе входит в турбулентный период экспирации фьючерсов.

31 октября ожидается экспирация ближнего контракта на Brent — BRNZ2024. Его аналогом на Мосбирже служит контракт BR-11.24.

После данного события можно будет оценивать вектор дальнейшей динамики черного золота. Глобальным фактором, определяющим движение рынков и геополитики, выступают также выборы в США — они запланированы на 5 ноября.

События недели, которые могут оказать влияние на нефть:

29—30 октября — данные о недельном изменении запасов нефти в США от API и EIA.

31 октября-1 ноября — индексы деловой активности США и Китая за октябрь, статистика по рынку труда США.

Новостной фон

∙ В субботу Израиль нанес удары по Ирану, избежав повреждения объектов нефтяной, ядерной и гражданской инфраструктуры страны. Citigroup снижает прогноз по стоимости нефти на фоне сокращения геополитического риска.

∙ Опционы на Brent по-прежнему сохраняют бычий настрой.

∙ Сталелитейная и нефтеперерабатывающая отрасли Китая несут убытки.

Природный газ

Здесь также ожидается экспирация ближнего контракта NGX2024 — 29 октября. Аналог на Мосбирже — NG-10.24. Следующий фьючерс торгуется на 20% дороже — в районе $3 за MMBtu, что в целом соответствует прогнозным значениям EIA по средней цене на конец 2024 — начало 2025 года.