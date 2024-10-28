Где дно? Эксперт Дедков объяснил, на сколько могут упасть цены на жилье

«Спрос упал, а предложение не может упасть в моменте из-за инерционности строительства, — говорит он. — Значит, как минимум темп роста цен снижается ниже уровня инфляции, как максимум — должны пойти корректировки вниз. Что и происходит за счет скидок, акций, беспроцентных рассрочек и субсидирования ипотеки для покупателей. Так как строители реализуют свои проекты на кредитные деньги, то дно цены — это себестоимость объекта, отраженная в проектных декларациях застройщиков, плюс банковский процент. То есть цены снижаются за счет маржи застройщиков, которые уже сейчас жертвуют ее частью в виде скидок, акций и прочего».