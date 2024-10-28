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Депутат объяснил, можно ли купить дачу на маткапитал

На средства из маткапитала нельзя купить участок, деньги можно направить только на дом. Об этом председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал в интервью NEWS.ru.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Он уточнил, что материнский капитал можно направить на покупку недвижимости, которая расположена в России и подходит для жилья, соответствует санитарным нормам, не подлежит сносу, полной реконструкции, в том числе дом под ИЖС.

«В случае с дачей, маткапитал можно потратить только на сам дачный дом, а за участок земли придется платить отдельно и оформлять второй договор. Приобрести квартиру в аварийном доме, апартаменты, гараж или парковочное место на сертификат нельзя», — пояснил депутат Сергей Гаврилов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».