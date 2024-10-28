Депутат объяснил, можно ли купить дачу на маткапитал

Он уточнил, что материнский капитал можно направить на покупку недвижимости, которая расположена в России и подходит для жилья, соответствует санитарным нормам, не подлежит сносу, полной реконструкции, в том числе дом под ИЖС.
«В случае с дачей, маткапитал можно потратить только на сам дачный дом, а за участок земли придется платить отдельно и оформлять второй договор. Приобрести квартиру в аварийном доме, апартаменты, гараж или парковочное место на сертификат нельзя», — пояснил депутат Сергей Гаврилов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».