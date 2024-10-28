Цена нефти Brent на ICE опускалась ниже $72 впервые с 1 октября

26 октября Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». В заявлении сил ПВО Ирана в свою очередь говорилось, что нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит ограниченный характер, а системы противовоздушной обороны страны сумели успешно отразить основной удар. Армия Ирана проинформировала, что в результате удара погибли по меньшей мере четверо иранских военнослужащих.