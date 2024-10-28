Цена нефти Brent на ICE опускалась ниже $72 впервые с 1 октября

По данным биржи на 01:01 мск, цена Brent в начале торгов снизилась на 5,34%, до $71,99 за баррель.
К 07:59 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и торговался на уровне $72,69 (-4,42%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре снижался на 4,57%, до $68,5 за баррель.
26 октября Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». В заявлении сил ПВО Ирана в свою очередь говорилось, что нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит ограниченный характер, а системы противовоздушной обороны страны сумели успешно отразить основной удар. Армия Ирана проинформировала, что в результате удара погибли по меньшей мере четверо иранских военнослужащих.
1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве движений ХАМАС, «Хезболлах» и Корпуса стражей исламской революции. Израильский Генштаб обещал ответить на атаку. Со своей стороны верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи предупредил, что ответные удары его страны по Израилю в таком случае будут еще более масштабными.