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Более 512 тыс. семей направили маткапитал на ежемесячную выплату в 2024 году

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Более 512 тыс. семей направили материнский капитал на ежемесячную выплату на ребенка в возрасте до трех лет. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере при заместителе председателя Госдумы Анны Кузнецовой.

Источник: Freepik

«Были внесены изменения в порядок расходования средств маткапитала, его можно направить на выплату на ребенка в возрасте до трех лет независимо от очередности его рождения. Сегодня это довольно популярная мера, только в этом году ей воспользовалось более 512 тыс. семей», — сказала она.

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. Сумма материнского капитала в 2024 году после индексации составляет 630 тыс. рублей на первого ребенка, на второго — 833 тыс. рублей.