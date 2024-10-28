Более 512 тыс. семей направили маткапитал на ежемесячную выплату в 2024 году

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. Сумма материнского капитала в 2024 году после индексации составляет 630 тыс. рублей на первого ребенка, на второго — 833 тыс. рублей.