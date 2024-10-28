Автокредиты катятся к просрочке. Все больше граждан не справляются с обслуживанием задолженности

«Ъ» ознакомился с данными Объединенного кредитного бюро (входит в тройку крупнейших.). Согласно им, в общем числе заемщиков, имеющих просрочку сроком до 90 дней, по всем сегментам доля автокредитных должников впервые с 2018 года достигла 2%. При этом в сентябре текущего года число заемщиков, у которых есть просрочка сроком до 90 дней, в сегменте автокредитования достигло 31,4 тыс. человек. Это 1,45% от общего числа заемщиков в сегменте и это максимальный показатель для сегмента с ноября 2022 года.