Россиянам объяснили, что будет, если взять кредит для друга

Если человеку отказали в банке из-за высокого уровня долговой нагрузки или неподтвержденного дохода, или проблем в кредитной истории, то самый привычный путь — занять у родственников или у друзей. А если у друзей «все нормально» с кредитной историей, подтвержденным доходом и уровнем долговой нагрузки — уговорить их взять кредит и передать денежные средства под обещание не подвести и выплачивать все в срок и полностью.
«Финал большинства таких попыток обойти ограничения почти всегда один и тот же, и он хоть и не полностью, но точно описывается поговоркой: “дай деньги в долг другу — не будет ни денег, ни друга”», — предупреждает финансист.
Почему не полностью? Потому что не только денег не будет, но еще и появится долг, который надо будет самому отдавать со всеми вытекающими последствиями для собственной кредитной истории и даже для будущего возможного поиска «работы мечты».
Спасет ли от всех этих последствий долговая расписка? Спасет, но тут есть определенные нюансы.
«Ни один банк не примет ни одну расписку в погашение долга, если, конечно, это не вексель какого-то супернадежного плательщика, да и то лишь с существенной скидкой… Похожа долговая расписка друга на такой вексель или нет — решать вам самим», — объясняет эксперт.
Можно, конечно, попытаться «помочь» другу, став созаемщиком или даже «просто» поручителем.
По словам Мехтиева, единственный «плюс» в таком варианте — не придется заниматься платежами по кредиту самому. Но при первой же неполной оплате или опоздании, этот «плюс» испарится — и множество «минусов» неумолимо заявят о себе. Ведь банку как кредитору все равно, кто будет платить, если есть просроченная задолженность — заемщик, созаемщик или поручитель.
Но если есть такая «просрочка», то это значит, что заемщик уже не платит. А значит, пришла пора тех, кто в «очереди», узнать, что такое запись о просроченной задолженности в кредитной истории и ее последствия, что такое взыскание и на что оно может быть обращено в судебном порядке.
Вывод можно было бы описать поговоркой «дружба дружбой, а денежки — врозь», заключает эксперт.
И поэтому, если хотите помочь другу, взяв на себя его обязательства, имейте «план Б», который позволит вам выплатить долг в полном объеме и избежать лишней нервотрепки на период возврата ваших средств от «друга», заключил Мехтиев.
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