Россиянам объяснили, что будет, если взять кредит для друга

Но если есть такая «просрочка», то это значит, что заемщик уже не платит. А значит, пришла пора тех, кто в «очереди», узнать, что такое запись о просроченной задолженности в кредитной истории и ее последствия, что такое взыскание и на что оно может быть обращено в судебном порядке.