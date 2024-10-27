Эксперт рассказала, какие льготы положены одиноким пенсионерам

По ее словам, основанием для получения помощи в связи с одиночеством становится нуждаемость человека в финансовой, социальной или медицинской поддержке со стороны государства. Такая нуждаемость в поддержке должна быть документально подтверждена, например, справкой об инвалидности.
На общероссийском уровне нет единого и общего для всех граждан перечня мер поддержки для одиноких пенсионеров. «Конкретный профиль мер поддержки определяется, исходя из личной жизненной ситуации пенсионера (его потребностей) и региона его проживания», — говорит Ногайлиева.
Во-первых, одинокий пенсионер может нуждаться в помощи продовольственного и бытового характера, которую он может получить, обратившись в органы социальной защиты. Речь идет о:
- льготном приобретении продуктов питания, одежды и иных необходимых вещей;
- социальных услугах по уходу за домом (например, уборка жилого помещения);
- услугах по сопровождению пенсионера в медицинское или иное госучреждение.
Во-вторых, одинокий пенсионер вправе претендовать на дополнительную медицинскую помощь. Но конкретные меры могут различаться от региона к региону.
«Например, в Москве пенсионер может рассчитывать на бесплатную диспансеризацию и вакцинацию, зубопротезирование, скидки на приобретение лекарств, бесплатное санаторно-курортное лечение», — объясняет юрист.
В-третьих, меры поддержки одиноких пенсионеров могут быть связаны с компенсацией по оплате услуг ЖКХ.
Размер компенсации будет зависеть от возраста пенсионера и наличия у него льготного статуса (участник ВОВ, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС
Дополнительные льготы в налоговой сфере для одиноких пенсионеров могут включать освобождение от уплаты налога на специально оборудованный автомобиль пенсионера, находящийся в его собственности, а также скидку на земельный налог, размер и условия которой устанавливаются региональными властями.
Также пенсионерам может быть предоставлено право на бесплатный проезд в общественном транспорте, оплата или компенсация мобильной связи, рассказала Фатима Ногайлиева.
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