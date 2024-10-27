Эксперт рассказала, какие льготы положены одиноким пенсионерам

Размер компенсации будет зависеть от возраста пенсионера и наличия у него льготного статуса (участник ВОВ, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС и т. д. ). Во многих регионах одинокие пенсионеры освобождены от оплаты услуг по вывозу мусора, имеют льготы по взносам на капитальный ремонт.