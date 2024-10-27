Что получают и чем рискуют россияне при покупке квартиры в рассрочку

Как работает рассрочка
Рассрочка представляет собой возможность купить жилье путем его частичной оплаты. Как правило, ее применяют девелоперы на рынке «первички» к объектам, которые находятся на стадии строительства либо уже построены. На рынке «вторички» данный инструмент встречается крайне редко.
Жилье продается в России в рассрочку уже не первый год, но сейчас условия таких сделок серьезно изменились. Ранее она использовалась на период строительства объекта, при этом крайний платеж по графику совпадал с вводом его в эксплуатацию. В настоящее время период рассрочки достигает семи лет. Встречаются случаи, когда рассрочку предоставляют на три года на готовое жилье. В основном период рассрочки сейчас составляет от одного года до четырех лет.
Условия предоставления рассрочки отличаются в зависимости от конкретного продавца. Она может быть как беспроцентной, то есть без переплаты в итоговой сумме, так и под процент аналогично банковскому кредиту. При этом процент обычно ниже среднерыночного.
Нюансы оформления рассрочки
С юридической точки зрения процедура оформления рассрочки имеет два варианта. При первом право собственности на жилье оформляется на покупателя сразу с фиксацией выплат по графику платежей. Он является для него наиболее безопасным.
При втором проводится сделка по предварительному договору купли-продажи с оформлением права собственности после выплаты всей стоимости жилья. При этом застройщик может прописать в договоре пункт о возможном изменении стоимости квадратного метра на внесенную сумму.
С целью снижения рисков следует детально изучить как самого застройщика, так и условия договора. Важно проверить репутацию девелопера, опыт его работы и успешность завершенных ранее проектов. Это поможет избежать риска столкнуться с остановкой строительства или банкротством девелопера. Также покупателю следует как можно точнее оценить свои финансовые возможности. Итоговая стоимость жилья при рассрочке может оказаться выше, чем при стопроцентной оплате.
Кому подойдет рассрочка
Приобретение жилья в рассрочку может подойти людям, которые не хотят брать ипотеку, имеют стабильный доход и готовы к регулярным выплатам. Данный вариант особенно актуален для тех, кто ожидает поступления дополнительных средств в течение полугода или года и при этом не желает упустить покупку понравившегося объекта.
К рассрочке, как правило, прибегают покупатели недвижимости из бизнес- и элитного сегментов. В эконом- и комфорт-классе люди чаще предпочитают ипотеку.
Преимущества рассрочки
Главным преимуществом рассрочки является ее доступность и возможность оптимизации расходов без использования ипотеки. Она позволяет купить жилье с меньшей переплатой, чем по ипотечному кредиту.
Ограничения на размер первоначального взноса при рассрочке отсутствуют, он может составлять любую сумму. На рынке встречаются предложения с первоначальным взносом в размере десяти процентов.
Рассрочка может быть выгодна, если на приобретение жилья не хватает небольшой части суммы. В особенности на этапе строительства объекта, когда он постоянно растет в цене.
Если же на покупку не хватает значительной части суммы, то необходимо все хорошо взвесить и оценить свои финансовые возможности. При наличии сомнений в стабильности поступления доходов высок риск потери приобретаемого жилья.
Минусы рассрочки
Одним из основных минусов рассрочки является короткий по сравнению с ипотекой срок, при котором платежи становятся существенными.
Минусом рассрочки в большинстве случаев является и более высокая первоначальная цена объекта. Девелоперы выставляют на рынок определенный пул квартир с продажей в рассрочку, цена которых выше, чем при полной оплате или в ипотеку. Так они пытаются компенсировать риски рассрочки в виде инфляции и неспособности покупателя в дальнейшем оплатить всю стоимость жилья. Кроме того, в рассрочку могут продаваться неликвидные объекты с целью их скорейшей реализации.
Рассрочка также может предусматривать солидные санкции в случае просрочки платежей. Как правило, она подразумевает переход права собственности на жилье по факту полной оплаты. В случае возникновения проблем с платежами покупатель может понести существенные убытки.
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