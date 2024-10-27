Что получают и чем рискуют россияне при покупке квартиры в рассрочку

Жилье продается в России в рассрочку уже не первый год, но сейчас условия таких сделок серьезно изменились. Ранее она использовалась на период строительства объекта, при этом крайний платеж по графику совпадал с вводом его в эксплуатацию. В настоящее время период рассрочки достигает семи лет. Встречаются случаи, когда рассрочку предоставляют на три года на готовое жилье. В основном период рассрочки сейчас составляет от одного года до четырех лет.