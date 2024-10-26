Риск ослабления рубля в ноябре оценили

Кроме того, из этих восьми рублей в сентябре было потеряно полтора рубля, а по итогам октября — еще 3,95. Как уточняют аналитики «Финама», одним из главных факторов ослабления рубля в октябре была нехватка иностранной валюты. По их словам, дефицит возник из-за низкого объема продажи валюты со стороны Банка России, проблем с трансграничными расчетами у экспортеров, а также сентябрьского падения цен на нефть.