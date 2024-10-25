Путин разрешил выкупить 25% в УК Пулково у немецкого акционера

Управляющей компанией (УК) аэропорта Пулково является ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (сокращенно ВВСС). Доли в ней принадлежали ряду организаций через кипрский офшор «Талита трейдинг лимитед». В состав акционеров входят компании «ВТБ Капитал», «Фрапорт АГ», Суверенный фонд Катара, а также консорциум международных инвесторов. В конце прошлого года был создан «Холдинг ВВСС», куда фактически перешли доли акционеров в УК Пулково, включая иностранные.