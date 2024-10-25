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Эксперт рассказал, как работают советы автора книги «Богатый папа, бедный папа» в России

Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа», посоветовал инвестировать в серебро, назвав его лучшим на сегодняшний день активом. Насколько полезны его советы для россиян, рассказал Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash

Эксперт в беседе с Финансами Mail не согласился с рекомендацией Кийосаки. По его словам, вложения в серебро более рискованные, чем, например, в золото. Причем как в России, так и во всем мире.

«Для розничного инвестора добавление серебра в портфель может быть не самой лучшей идеей». — считает аналитик.

Это связано с необходимостью дополнительно отслеживать экономическую активность, а не только следить за общей финансовой и политической ситуацией, добавил Кирилл Клементьев.

Он отметил, что серебро является более волатильным инструментом для вложений, так как спрос на металл подвержен промышленным циклам. Поэтому при желании вложить деньги в драгоценный металл аналитик посоветовал выбирать золото.

«В России это особенно актуально, так как покупая золото вы также защищаете свои средства от девальвации рубля», — заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».