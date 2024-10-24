Выступление представителей стран БРИКС в Казани: важное из экономической повестки

«Одна из наиболее важных тем обсуждения в нашей группе сегодня — укрепление сотрудничества с дружественными странами в рамках БРИКС в различных областях, таких как торговля, инвестиции, энергетический переход, устойчивое развитие, транспорт, водная безопасность и продовольственная безопасность. Это сотрудничество укрепит нашу способность более эффективно противостоять глобальным вызовам, а также позволит создать основы для всеобъемлющей и устойчивой экономической модели», — сказал Абдалла бен Заид Аль Нахайян.