Выступление представителей стран БРИКС в Казани: важное из экономической повестки

Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал на пленарной сессии, что Пекин за последние три года мобилизовал фонды в размере $20 млрд для реализации проектов по стимулированию развития.
«За три года, прошедших с момента выдвижения [Си Цзиньпином] глобальной инициативы развития, было привлечено около $20 млрд средств на соответствующие цели, реализовано более 1,1 тыс. проектов», — пояснил он.
Си Цзиньпин добавил, что в Шанхае был открыт Центр передового опыта Глобального альянса по искусственному интеллекту в промышленности и производстве. Кроме того, председатель КНР рассказал о планах своей страны создать глобальную онлайн-платформу для интеллектуального таможенного сотрудничества и демонстрационный таможенный центр стран БРИКС.
«Мы должны быть основой силой общего развития, активно участвовать и возглавить реформу глобальной системы экономического управления, а также способствовать тому, чтобы развитие было помещено в центр международной экономической и торговой повестки дня», — также подчеркнул Си Цзиньпин.
Иран
Надежду на создание более справедливой системы взаимоотношений благодаря БРИКС также выразил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«Надеюсь, благодаря данному совместному интерактивному форуму, а также вдохновляющей теме этого саммита “БРИКС и Глобальный Юг: совместное построение лучшего мира” мы сможем сделать значительный шаг на пути к созданию лучшей системы и более справедливой системы в отношениях между нашими странами», — отметил он.
Пезешкиан также назвал БРИКС успешной моделью сотрудничества. Он призвал блок разработать справедливые принципы сотрудничества.
«БРИКС должен разработать справедливые принципы сотрудничества для прозрачной многосторонней торговли с ориентацией на Глобальный Юг», — подчеркнул президент Ирана.
Египет
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе своего выступления призвал упрочить механизм взаимных консультаций стран БРИКС.
«Важно продолжать сотрудничество и консультации между развивающимися странами для сохранения эффективности многосторонней международной системы и коллективно противостоять попыткам навязывания односторонней политики», — сказал он.
Кроме того, президент Египта подчеркнул, что страна ценит БРИКС+ как платформу продвижения сотрудничества и укрепления консультаций между объединением БРИКС и государствами Юга.
ЮАР
Президент ЮАР Сирил Рамафоса начал выступление с того, что поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением саммита БРИКС в Казани.
«Позвольте мне начать с поздравления президента Путина с проведением очень успешного саммита», — сказал он.
Рамафоса также назвал «аутрич» / «БРИКС плюс» важной площадкой для глобального Юга. «“Аутрич” / “БРИКС плюс” — это важная площадка для развития крепких связей между странами глобального Юга и развивающихся рынков. Эту площадку необходимо использовать, чтобы обеспечивать конструктивное взаимодействие. Нужно использовать площадку БРИКС, чтобы вносить вклад в социально-экономические и культурные аспекты развития наших народов», — подчеркнул президент ЮАР.
ОАЭ
Вице-премьер, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян высоко оценил усилия России в качестве председателя БРИКС.
«Сейчас, при председательстве России, выкристаллизовывается общее видение не только по решению текущих проблем, но и по видению будущего, которое гарантировало бы благосостояние и процветание всем народам мира», — сказал он.
Министр ОАЭ добавил, что сотрудничество в БРИКС позволит противостоять глобальным вызовам.
«Одна из наиболее важных тем обсуждения в нашей группе сегодня — укрепление сотрудничества с дружественными странами в рамках БРИКС в различных областях, таких как торговля, инвестиции, энергетический переход, устойчивое развитие, транспорт, водная безопасность и продовольственная безопасность. Это сотрудничество укрепит нашу способность более эффективно противостоять глобальным вызовам, а также позволит создать основы для всеобъемлющей и устойчивой экономической модели», — сказал Абдалла бен Заид Аль Нахайян.
Эфиопия
Эфиопию на пленарном заседании «аутрич» / «БРИКС плюс» представлял премьер-министр Абий Ахмед. По его словам, переговоры в БРИКС позволят ускорить развитие стран глобального Юга.
«Сегодня переговоры в кругу развивающихся стран помогут нам наладить диалог “Юг — Юг” и сотрудничество “Юг — Юг” с тем, чтобы с помощью нашего общего видения и целей ускорить развитие Юга и улучшить глобальное управление», — сказал премьер Эфиопии.
Абий Ахмед добавил, что прозрачные процедуры по снижению долговой нагрузки сегодня достижимы и будут способствовать устойчивому развитию. «Требуются необходимые экономические преобразования и реформы, мы понимаем, что сегодня растет доля развивающихся стран и важность развивающихся рынков, поэтому нам необходимо укрепить солидарность и партнерство, говорить единым голосом и использовать процесс реформы глобального управления», — подчеркнул он.
«Эфиопия считает, что реформа многосторонних экономических и финансовых институтов должна стать приоритетом нашего сотрудничества, мы должны работать рука об руку над этим», — заключил глава правительства Эфиопии.
Индия
Формат БРИКС может изменить ситуацию на Глобальном Юге, такое мнение выразил на заседании министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. По его словам, мир столкнулся с парадоксом, заключающимся в том, что по мере продвижения вперед давние проблемы только усложняются.
«С одной стороны, наблюдается устойчивая диверсификация производства и потребления. Страны, получившие независимость от колониализма, ускорили свое развитие и социально-экономический прогресс, появились новые возможности, способствующие привлечению большего числа талантливых людей… В то же время многие несправедливости прошлого также сохраняются. На самом деле они приобрели новые формы и проявления. Мы видим это в доступе к ресурсам развития, современным технологиям и повышению эффективности. Давайте также признаем, что выгоды от глобализации были весьма неравномерными, а пандемия COVID и многочисленные конфликты усугубили бремя, которое несут страны Глобального Юга», — пояснил индийский министр.
Джайшанкар отметил, что создать справедливый глобальный порядок может БРИКС, предоставив новые независимые платформы и сведя к минимуму чрезмерную зависимость от существующих ныне.
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