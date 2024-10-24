В Соцфонде заявили, что часть пенсионеров получит проиндексированную пенсию в декабре

«Все средства на индексацию пенсии и работающим, и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 года в бюджете фонда есть. В январе уже наши граждане, и работающие, и неработающие получат сумму пенсии с учетом индексации. Более того, как вы знаете, у нас пенсия платится досрочно тем, у кого график выплаты в начале января, поэтому в декабре уже будут суммы с учетом индексации многим выплачены», — сказал он на пленарной сессии в Госдуме.