Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Соцфонде заявили, что часть пенсионеров получит проиндексированную пенсию в декабре

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Пенсионеры, у которых график выплаты пенсии назначен на начало января, уже в декабре получат сумму с учетом индексации. Об этом сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков.

Источник: Shutterstock

«Все средства на индексацию пенсии и работающим, и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 года в бюджете фонда есть. В январе уже наши граждане, и работающие, и неработающие получат сумму пенсии с учетом индексации. Более того, как вы знаете, у нас пенсия платится досрочно тем, у кого график выплаты в начале января, поэтому в декабре уже будут суммы с учетом индексации многим выплачены», — сказал он на пленарной сессии в Госдуме.

Чирков отметил, что в настоящее время фонд проводит подготовительную работу к индексации.