Эксперты рассказали, что ждет рубль в условиях смягчения валютных лимитов

Правительство РФ снизило размер обязательной продажи экспортной валютной выручки: теперь компании обязаны продавать на Мосбирже не менее 25% зарубежных доходов, полученных от продажи национальной продукции. Остальные валютные доходы экспортеры могут хранить на своих счетах или тратить по своему усмотрению. Ранее норматив был не менее 50% от суммы, получаемой по внешнеторговым контрактам.
Доллар по 120 рублей?
В период жестких санкций против РФ в 2022 году власти вернули обязательную продажу валюты для экспортеров для стабилизации курса рубля, который тогда превышал 120 рубля за доллар. По указу президента РФ от 28 февраля 2022 года экспортеры были обязаны продавать до 80% валютной выручки на Мосбирже.
Это привело к резкому укреплению рубля, а рост цен на сырьевом мировом рынке обеспечил рекордный приток в страну нефтегазовых доходов. В итоге курс доллара в России упал ниже 50 рублей. С тех пор норма несколько раз смягчалась. Но в 2023 году в стране началась девальвация и указом номер 771, подписанным президентом РФ год назад, была введена обязательная продажа 90% валютной выручки.
С июня требование по объему продажи выручки на Мосбирже было смягчено с 90% до 60%, рассказал аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Далее с июля планка по объему зачисления средств на счета в российских банках была снижена до 40%. Наконец, в октябре 2024 года правительство постановило зачислять на счета 40% валютных доходов. Но сейчас поменялась норма, согласно которой не менее 50%, полученных в соответствии с экспортным контрактом, должны быть реализованы: планка снижена до 25%.
«Мы оцениваем последнее постановление правительства как умеренно негативную новость для рубля. Также умеренно негативно можно оценить и вероятность полной отмены указа об обязательной репатриации. Однако же, мы считаем, что необходимо обязательно рассматривать операции российских экспортеров на валютном рынке только в совокупности с другими факторами, которые могут повлиять на валюту», — отметил Николай Дудченко.
Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов уточнил, что на самом деле требование о продаже 90% репатриированной выручки сохраняется, изменились лишь сроки. Снижена планка с 50% до 25% для продажи репатриированной выручки именно в первые 30 дней с момента реализации экспортного контракта.
«Меры были наиболее эффективны в прошлые периоды ослабления рубля. Продажа экспортерами валютной выручки, зарекомендовала себя, как самая эффективная мера воздействия на курс рубля. Именно к ней прибегали в пиковые моменты 2022 года, когда рубль сильно ослаб к доллару, и затем осенью 2023 возобновили эту практику, когда курс USD/RUB вновь стал подбираться к психологической отметке 100 рублей», — напомнил он.
По мнению Ивана Ефанова, если сейчас правительство ослабляет требования к продаже выручки экспортерами, значит в моменте текущий курс является комфортным. Ответы на вопрос о пользе такого решения для всех разные: экспортерам хорошо, потому что в рублях они больше зарабатывают после осенней волны девальвации. Следовательно, и государство не теряет в налоговых доходах для пополнения бюджета.
Он считает, что государство контролирует ситуацию и не допустит ослабление рубля: ослабление рубля выливается прежде всего в рост цен на импортные товары и услуги. «О полном снятии валютных ограничений речи сейчас не идёт, это было бы слишком рискованным шагом в текущих условиях. Помимо резкой девальвации, это бы оказало сильный проинфляционный эффект на экономику. А учитывая, что мы уже имеем высокую инфляцию и попытки побороть её продолжаются уже около года, такой сценарий маловероятен», — считает Иван Ефанов.
Но, как считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, ослабление условий репатриации выручки экспортеров означает снижение общего предложения валюты на рынке, и это, в общем, негатив для рубля.
Однако, по его оценке, иностранные валюты после осенней девальвации нацвалюты на 15% уже технически перекуплены, а ряд факторов купируют негатив от корректировки правительством нормативов. Среди таких факторов — высокая ключевая ставка и вероятность ее дальнейшего повышения, увеличение лимитов продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного механизма и близость октябрьского налогового периода (в этот момент экспортеры больше продают валюты для уплаты налогов в рублях).
«Ожидания сводятся к развитию коррекции валют и локальному восстановлению рубля. В ближайшие пару недель не удивимся до потери 3% от текущих курсов доллара, евро и юаня», — уточнил Михаил Зельцер.
Валюты хватит на всех
Как отметил Николай Дудченко, еще до принятия указа номер 771, отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупных российских экспортеров было достаточно высоким. В отдельные месяцы 2023 года это соотношение превышало 80%, однако же в среднем до октября 2023 года среднее соотношение было порядка 72−73%.
Несмотря на смягчение требований по объему продажи валютной выручки и июне-июле 2024 года, отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке всё равно оставалось высоким и превышало 80%.
«Это говорит о том, что объем продажи валюты со стороны крупнейших экспортеров по данным Банка России все равно находится на достаточно высоком уровне. Следовательно, меры по смягчению указа, которые приняты сейчас, возможно, не сильно скажутся на объеме продаж валюты», — пояснил Николай Дудченко.
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