Эксперты рассказали, что ждет рубль в условиях смягчения валютных лимитов

Он считает, что государство контролирует ситуацию и не допустит ослабление рубля: ослабление рубля выливается прежде всего в рост цен на импортные товары и услуги. «О полном снятии валютных ограничений речи сейчас не идёт, это было бы слишком рискованным шагом в текущих условиях. Помимо резкой девальвации, это бы оказало сильный проинфляционный эффект на экономику. А учитывая, что мы уже имеем высокую инфляцию и попытки побороть её продолжаются уже около года, такой сценарий маловероятен», — считает Иван Ефанов.